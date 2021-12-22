اليوم السابع
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الرئيس السيسى: تكلفة الفدان ممكن توصل لمليون جنيه حتى يكون جاهزا للحياة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:42 م
الرئيس السيسى: تكلفة الفدان ممكن توصل لمليون جنيه حتى يكون جاهزا للحياة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه الدولة نفذت مجتمعات عمرانية للاستفادة من الأرض وأكبر قدر ممكن.. الأرقام دى كانت تتضخ بطريقة تانى ضمن "صياغة إدارة المال".. بقول الكلام ده.. عندنا أراضى زراعية وتحتاج سكان". 
 
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بالصعيد: "لما اقولك  تعالى اسكن فيها تقولى لا افضل جنب عائلتى.. ولو عملتك هناك نحتاج إلى تكلفة أكبر.. الـ 300 ألف لتجهيز الفدان فقط من ناحية الزراعة فقط.. ومش تبقى حياة.. الفدان ممكن يوصل مليون جنيه لما اعمل تجمع عمرانى والمدرسة والمستشفى والطرق وشبكة الكهرباء وغيره.. هل لدينا القدرة المالية لكده؟!".

السيسى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

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