الدولة توفر خدمات قوافل طبية أسبوعية لمستشفيات شمال سيناء من كبرى الجامعات

شمال سيناء ـ محمد حسين

توفر الدولة خدمة طبية مجانية لأهالى شمال سيناء ، من خلال فرق طبية تصل المحافظة من 4 جامعات مصرية للكشف وإجراء العمليات بالمجان لمستشفى العريش العام.



وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه يتم توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.



وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعات تصل أسبوعيا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبيه لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.



أضاف د طارق شوكة، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

