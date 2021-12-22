الدفع بشفاطات وفرق الطوارئ لإصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

دفعت شركة مياه الشرب بالقاهرة بعدد من الشفاطات لإصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل بعد منطقة أبراج نايل سيتى، والدفع بفرق الطوارئ لإصلاح الكسر كما تم قطع الميات بالمنطقة، لحين إصلاح الخط.

وأكدت الشركة أن أعمال الإصلاح لم تؤثر على حركة المرور، وجارى الانتهاء من إصلاح الكسر فى اسرع وقت.

وفى السياق أنتهت شركة مياه الشرب من أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه أمام العقار رقم 12 و14 شارع الزهراء بمربع آغاخان بمعرفة مرفق مياه الخلفاوى بالتنسيق مع غرفة العمليات والمرافق بحى الساحل، بمتابعة من أشرف محمد رئيس حى الساحل

كما تم إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 300 مم بشارع الثلاثينى المتفرع من شارع جسر البحر وتغيير مسافة بطول 9 امتار وذلك بمعرفة مرفق مياه الخلفاوى بالتنسيق مع غرفة العمليات والمرافق بحى الساحل.