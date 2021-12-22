اليوم السابع
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الحكومة تنفى انقطاع المياه بمطار القاهرة الدولى

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:36 م
الحكومة تنفى انقطاع المياه بمطار القاهرة الدولى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انقطاع المياه بمطار القاهرة الدولي، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانقطاع المياه بمطار القاهرة الدولي.
 
وشددت على انتظام تدفق المياه بجميع منشآت المطار بالكامل طبقًا للمعدلات الطبيعية، دون وجود أي انقطاعات، مُؤكدةً أن هناك عمليات متابعة دورية لجميع مرافق البنية التحتية بما فيها من خطوط وشبكات المياه بالمطار تجنباً لحدوث أية مشكلات، مُهيبةً بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
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مطار القاهرة

انقطاع المياه

مجلس الوزراء

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