الجمهورية الجديدة.. شاهد محور عدلى منصور ببنى سويف شريان التنمية فى الصعيد

بنى سويف هانى فتحى

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من محور عدلى منصور بمحافظة بنى سويف شريان التنمية بمحافظات الصعيد، ويضم محور عدلى منصور 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقى، ليصل إجمالى طول المحور إلى 7 كم بالمنازل والمطالع على طول المحور، ويضم 3 كبارى يصل طولها إلى 1 كيلو و400 متر، منها 680 مترا على النيل، و450 مترا على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعى، و450 مترا على طريق ديمو الفيوم.

ويتكون المحور من 3 قطاعات يبلغ طول القطاع الأول 1.24 كم وعرضه 30.8 متراً، ويشمل إنشاء كوبرى أعلى النيل بطول 440 متراً، والقطاع الثانى والذى يتضمن الأعمال الصناعية من طرق وكبارى وأنفاق، والقطاع الثالث والذى يبلغ طوله 1.16 كم وعرضه 30.8 متر، ويتضمن إنشاء كوبرى على طريق الفيوم بطول 450 متراً، وكوبرى آخر على الطريق الزراعى بطول 420 متراً، متضمنا 3 حارات مرورية لكل اتجاه بسرعة تصميمية متوسطة 80 كيلومترا لكل ساعة، ويربط المحور بين طريق الكريمات الشرقى الصحراوى والزراعى بطريق القاهرة أسوان الزراعى وطريق بنى سويف الفيوم فى الغرب مما يقلل الكثافة المرورية على كوبرى بنى سويف الحالى وتيسير مرور الشاحنات بين ضفتى النيل.