اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 06:25 ص
أكرم القصاص
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التيار الصدرى يبحث مع سفير روسيا توسيع أطر التفاهمات الثنائية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 06:00 ص
التيار الصدرى يبحث مع سفير روسيا توسيع أطر التفاهمات الثنائية مقتدى الصدر
ا ش ا

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أعرب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري بالعراق، أحمد المطيري، الثلاثاء، عن أمله في تطوير فرص التعاون المشترك بين العراق وروسيا وفسح الطريق أمام المزيد من التنسيق بما يلبي طموح الشعبين الصديقين.
 
وبحث المطيري مع السفير الروسي لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، توسيع أطر التفاهمات الثنائية، في مقر الهيئة بالعاصمة بغداد، وفقا لما أوردته قناة "السومرية الإخبارية".
 
وناقش الطرفان، "سبل الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين ، وتطرقا إلى أهمية توسيع أطر التفاهمات الثنائية وعلى كل الصعد".
 
من جانبه، أبدى السفير الروسي "استعداد بلاده للوقوف إلى جنب العراق ودعمه ومساندته بالمجالات كافة".

العراق

التيار الصدرى

احمد المطيرى

العراق وروسيا

اخبار العراق

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