اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البنتاجون: التطعيم نظام قانونى للقوات.. والعصيان يسبب الفصل من الخدمة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 08:10 ص
البنتاجون: التطعيم نظام قانونى للقوات.. والعصيان يسبب الفصل من الخدمة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي أن من يرفض تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، من أفراد القوات العسكرية؛ فإنه يعرض نفسه لإمكانية الفصل من الخدمة.

وأضاف متحدث البنتاجون في تصريحات اليوم الأربعاء، أن التطعيم نظام قانوني بالنسبة لأفراد القوات، وهو من التعليمات العسكرية النافذة، وتنطبق على أفراد الحرس الوطني.

وأوضح أنه ما لم يكن هناك سبب مقبول للإعفاء من التطعيم، فإن أفراد الحرس الوطني الذين يرفضون الجرعات يواجهون عواقب ذلك، والتي من بينها فقدان المستحقات أو الحرمان من التدريب، ومن يصر على عدم طاعة الأمر القانوني فقد يتعرض للفصل من الخدمة.

ووفقا لوزارة الدفاع ، أن نحو 98 في المائة من القوات العاملة بالخدمة تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وقد ألزم لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي جميع أفراد الخدمة العسكرية ، بما في ذلك أفراد الاحتياطي ، بتلقي الجرعات حفاظا على حياتهم.

 


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