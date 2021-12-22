الاتحاد الأوروبى يبدأ إجراءات قانونية ضد بولندا بسبب خلاف حول أولوية القوانين

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بدأت بروكسل اليوم الأربعاء إجراءات قانونية ضد بولندا بسبب خلاف حول أولوية قانون الاتحاد الأوروبي في البلاد.



وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن الخلاف يعود إلى أكتوبر الماضي حينما قضت المحكمة الدستورية البولندية بأن عضوية وارسو في الاتحاد الأوروبي لا تمنح محاكم الاتحاد الأوروبي السلطة القانونية العليا.



وأضافت القناة أن الحكم القضائي أثار الغضب في الاتحاد الأوروبي وعمل على إلحاق الضرر بعلاقة بولندا مع الاتحاد الأوروبي.



وقد أشارت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إلى إن لديها "مخاوف جدية" بشأن الحكم.