الأوقاف: إنفاق 400 مليون جنيه فى مجال البر وخدمة المجتمع خلال 2021

كتب على عبد الرحمن

كشفت وزارة الأوقاف، عن حصاد عام 2021 في مجال البر وخدمة المجتمع، حيث أكدت الوزارة إنفاق 400 مليون جنيه في هذا المجال بينها 70 مليون جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة ، مؤكدة أن ذلك يأتي فى إطار جهودها بمجال البر وخدمة المجتمع والعناية بالأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت وزارة الأوقاف ، في بيان اليوم، أنه تم صرف (50) مليون جنيه لدعم صندوق (عطاء) لذوى القدرات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم صرف (25) مليون جنيه لبروتوكول بناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيرى لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية ليصل إجمالى ما تم صرفه لبناء المدارس (175) مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ (8) مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات ، فى حين يجرى العمل بـ (5) مدارس أخرى بـ(3) محافظات.

كما تم صرف (20) مليون جنيه لمبادرة "نور حياة" من خلال صندوق تحيا مصر، و (5) ملايين جنيه لمتضررى السيول والأمطار بمحافظة أسوان ، وجار صرف (5) ملايين أخرى، و(37,325,858) جنيهًا من باب القرض الحسن بدون أى مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى، وصرف (17,507,067) جنيهًا ، لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا، و (60) مليون جنيه مساعدات لأهالى غزة .

وأضافت الوزارة أنه تم استخراج (40) ألف بطاقة رقم قومى للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ، بتكلفة بلغت (2,500,000) جنيه، ودعم نقابة القراء بـ (400) ألف جنيه، و(355) ألف جنيه لتعويض متضررى حادث قطار سوهاج، و(142,500,000) جنيه صكوك أضاحى الأوقاف ، تم ترجمتها إلى (1453) طنًّا من لحوم أضاحى الأوقاف ، ليبلغ عدد المستفيدين من المشروع بعزة وكرامة مليون وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف أسرة.