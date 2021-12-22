اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل الأمطار الساعات المقبلة وفرص سقوطها على القاهرة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:26 م
الأرصاد تكشف تفاصيل الأمطار الساعات المقبلة وفرص سقوطها على القاهرة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة، وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع مع تكاثر السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.
 
ويشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد الخميس يشهد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس:  القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسكندرية: كميات الأمطار تزداد منذ 2015.. وهذه خطة التعامل معها

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:12 م

طوارئ بمدن شمال سيناء تحسبا لتقلبات الطقس بعد أمطار متوسطة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:08 م

محافظة القاهرة تنشر معدات شفط المياه بالشوارع استعدادا لسقوط الأمطار

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 08:33 م

أمطار شديدة تضرب الإسماعيلية.. رفع حالة الطوارئ لمواجهة تجمعات المياه.. فيديو

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 05:38 م

وزير الرى يفتتح ألسنة حماية الشواطئ بمطروح ويدعم المحافظة لحفر 100 بئر لحصاد الأمطار

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:53 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة