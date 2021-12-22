الأرصاد تكشف تفاصيل الأمطار الساعات المقبلة وفرص سقوطها على القاهرة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة، وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع مع تكاثر السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

ويشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد الخميس يشهد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.