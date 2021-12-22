إصلاح كسر خط مياه بكورنيش النيل وجار ضخ المياه

كتب سيد الخلفاوى

انتهت شركة مياه الشرب بالقاهرة، من إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه على طريق كورنيش النيل بعد منطقة أبراج نايل سيتى، مؤكدة أنه تم التعامل مع الكسر من صباح اليوم وتم غلق مصدر المياه وتم شفط المياه بواسطة سيارات الشفط وتمت على الفور أعمال الإصلاح للكسر.

وأكدت شركة مياه الشرب أنه جار ضخ مياه الشرب للمناطق المتضررة من انقطاع المياه وهى منطقة كورنيش النيل وبولاق أبو العلا، وتم الحفاظ على انتظام حركة سير السيارات وإعادة الشيء إلى أصله.