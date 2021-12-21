اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:09 م
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات وفواكة
‎كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-

- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

- البطاطس 6 جنيهات.

- البصل الأبيض 4 جنيهات.

البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

- الكوسة بـ 10 جنيهات .

- الجزر بـ 7 جنيهات.

- الخيار بـ 8 جنيهات.

- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.

الباذنجان العروس 5 جنيهات.

- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه.

- الفلفل الألوان 15 جنيها.

- الليمون بـ 10 جنيهات.

الجوافة 9 جنيهات

بلح بارحى 34 جنيها

.البسلة 9:5 جنيهات

كمثرى لبنانى 25 جنيها

تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

 


أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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