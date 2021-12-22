اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:46 ص
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استئناف حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:46 ص
استئناف حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس بحيرة البرلس - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انه تابع أعمال استئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس بشمال المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل بعد توقفها بسبب تعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، اليوم الأربعاء، إشارة من ميناء البرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها، وتحسن الأحوال الجوية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وانطلقت مراكب الصيد فى عرض البحر المتوسط، فى رحلات صيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق فى عرض البحر لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها.

وتشهد محافظة كفر الشيخ، حالة من استقرار الطقس يصاحبها رياح خفيفة، بعد أن تعرض المحافظة لمدة 3 ايام لموجه من الطقس السئ، وهبوب الرياح وهطول الأمطار، حيث سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

طقس

حركة الملاحة

البحر المتوسط

ميناء الصيد

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