استئناف حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انه تابع أعمال استئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس بشمال المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل بعد توقفها بسبب تعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، اليوم الأربعاء، إشارة من ميناء البرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها، وتحسن الأحوال الجوية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وانطلقت مراكب الصيد فى عرض البحر المتوسط، فى رحلات صيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق فى عرض البحر لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها.

وتشهد محافظة كفر الشيخ، حالة من استقرار الطقس يصاحبها رياح خفيفة، بعد أن تعرض المحافظة لمدة 3 ايام لموجه من الطقس السئ، وهبوب الرياح وهطول الأمطار، حيث سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.