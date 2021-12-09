سطوع الشمس وعودة الملاحة فى مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس.. لايف

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة تلفزيون اليوم السابع، حالة الطقس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، والتي اتسمت بالاستقرار على مدن وقرى المحافظة، فالشمس ساطعة والسماء صافية، وتم رفع مياه الامطار التي شهدتها عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

واستأنفت رحلات الصيد بمياه البحر المتوسط وببحيرة البرلس، وانتظمت العملية التعليمية بالمدارس والمعاهد الأزهرية، ولم ترصد غرف العمليات بالمحافظة ومديرية الصحة وقوع أي حوادث خلال ال24 ساعة الماضية، والتي تعرضت خلالها المحافظة لرياح شديدة وارتفاع أمواج البحر المتوسط، وتوقفت حركة الملاحة ورست 3200 مركب ولانش في ميناء البرلس وبمدينة البرلس وقرى برج مغيزل والجزيرة الخضراء، والسكرية ، وأبو خشبة، وخان جني.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع مياه الأمطار المتبقية من الشوارع ، ووضع السن بالطرق التي تأثرت من مياه الأمطار قبل تعرض المحافظة للموجة الثالثة من الطقس السيء، كما وجه بسرعة رفع المخلفات من الشوارع، ومخلفات الأمطار، موجها رؤساء المدن والمناطق المتضررة من موجة الطقس السيئ، بالتواجد بتلك المناطق.