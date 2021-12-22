إنجازات الدولة فى الصعيد.. افتتاح 5 مساجد بـ3 مراكز بالفيوم بتكلفة 7 ملايين جنيه

الفيوم- رباب الجالى

شهدت محافظات الصعيد خلال الآونة الأخيرة اهتمام م سع من الدولة في كافة المجالات ومن حيث تطوير الإنشاءات التي تخص قطاع كبير من المواطنين وكان من بين اهتمامات الدولة إحلال وتجديد العديد من المساجد علي مستوي الجمهورية، وكانت محافظة الفيوم من بين المحافظات التي حظيت بالاهتمام بالمساجد في الآونة الآخيرة

وافتتح المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، نيابة عن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مسجد أبوبكر الصديق، بعزبة عاشور التابعة لمركز سنورس، اليوم الجمعة، وذلك بعد إحلاله وتجديده وفرشه بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت مليون جنيه.

وتحدث الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف، في خطبة الجمعة، عن الزكاة وأثرها فى التوازن المجتمعي، موضحاً أن المال مال الله، ونحن مستخلفون في هذا المال فإن لم نتركه تركنا، كما تحدث عن الوباء الذي يتعرض له العالم أجمع، وأنه لا يرفع إلا بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، مطالباً الجميع بضرورة العودة إلى قيمنا وأخلاقنا النبيلة، التي تدعو إلى الحب والعفو والمساندة، لافتاً إلى أن وزارة الأوقاف تطور وتجدد وتقيم عدداً من المساجد، في إطار مبادرة إعمار المساجد.

ومن جانبه، أعرب سكرتير عام المحافظة عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بإفتتاح بيتاً من بيوت الله تعالي، لافتاً أهمية التحلي بمكارم الأخلاق ونشر مفاهيم الدين الصحيحة، وتنشئة الأجيال الصغيرة على حب الوطن، وتنمية قيم الانتماء والصدق والتعاون والإخلاص فى العمل ونبذ العنف والتعصب، لبناء جيل قادر على قيادة سفينة الوطن، ودفع عجلة التنمية إلى التقدم.

وفى السياق نفسة، افتتح خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، مسجد "العتيق" بمعصرة عرفة التابعة لمركز إطسا، والمقام على مساحة 200 متر مربع، وذلك بعد إحلاله وتجديده وفرشه بالجهود الذاتية، بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه، وبإشراف من وزارة الأوقاف.

كما تم افتتاح مسجد "عزبة شاكر" التابعة لقرية القاسمية بمركز إطسا، والمقام على مساحة 220 متر مربع، بعد إحلاله وتجديده وفرشه بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت مليون و100 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد "الرحمة" بقرية قصر الباسل، المقام على مساحة 230 متر مربع، وذلك بعد إحلاله وتجديده وفرشه بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية بلغت مليون و200 ألف جنيه.

وأناب الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم في افتتاح مسجد العتيق بكفر عبود التابعة للوحدة المحلية بابوكساه مركز إبشواى.

حيث قاما بتأدية الصلاة بالمسجد وسط حضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وعلي رأسهم محمد موسي نائب رئيس المركز و الشيخ جمال عبد الهادي مدير إدارة أوقاف ابشواي و إبراهيم أبو طالب رئيس الوحدة المحلية بابوكساه.

جدير بالذكر أن رئيس المركز وجه بتذليل كافة العقبات التي واجهت بناء المسجد وعلى رأسها مساحة المسجد.

حيث قامت الوحدة المحلية بالحصول على موافقة محافظ الفيوم بضم 100 متر بواجهة المسجد إلي المساحة الأصلية للمسجد وهي 362 متر ليصبح مساحة المسجد حوالي 930 متر لدورين بواقع 462 متر لكل دور بتكلفة إجمالية حوالى 2.5 مليون جنيه.

كما أشاد رئيس المركز بالتزام إدارة أوقاف ابشواي بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد وألقي خطبة صلاة الجمعة فضيلة الشيخ الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف والتي تحدث خلالها وحث علي التحلي بمكارم الأخلاق.