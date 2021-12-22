إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز، بسبب خلافات الجوار بينهما، ونتج عن المشاجرة إصابة شخصين برش خرطوش أحدهما بالرقبة والثانى بالظهر، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين دائرة مركز العسيرات، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بوجود مشاجرة بين طرف أول عامل 19 سنة مصاباً برش خرطوش بالرقبة وأسفل العين اليمني، وطالب 12 سنة مصاباً "رش خرطوش بالظهر"، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين "طرف ثان" عامل 34 سنة وآخر 21 سنة الطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية خرطوش، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منها علي الآخر، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من أسلحة خرطوش كانت بحوزتهما وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات سابقة علي الجيرة، فتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.