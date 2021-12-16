اليوم السابع
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إصابة شخصين وضبط 4 فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بكوم أمبو بأسوان

الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:15 م
إصابة شخصين وضبط 4 فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بكوم أمبو بأسوان مشاجرة فى كوم أمبو
أسوان – عبد الله صلاح

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شهدت منطقة سلم المحطة بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم، الخميس، مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن إصابة اثنين والقبض علي 4 آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وكان بلاغ وصل إلى الرائد نبيل العادلى رئيس مباحث كوم أمبو، يفيد بنشوب مشاجرة بين  عدد من العاملين في مجال المقاولات وآخرين من ماسحى الأحذية بسبب مناوشات ومشادة كلامية بين الطرفين، وهو ما أسفر عن وجود مصابين.

 

وانتقلت قوة أمنية لمكان المشاجرة برئاسة النقيب أحمد السيسى معاون المباحث، وتمكنت الشرطة من فض المشاجرة وإلقاء القبض على 4 متهمين من الطرفين، وجارى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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