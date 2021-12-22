اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:50 ص
أكرم القصاص
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أمين التعاون الإسلامى يعزى ماليزيا فى ضحايا الفيضانات

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:40 ص
أمين التعاون الإسلامى يعزى ماليزيا فى ضحايا الفيضانات فيضانات ماليزيا
ا ش ا

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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الثلاثاء، عن خالص تعازيه لشعب وحكومة ماليزيا في ضحايا الفيضانات، والتي أسفرت أيضًا عن نزوح الآلاف عن منازلهم.
 
وأعرب طه - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
 
وكانت السلطات الماليزية قد أعلنت، أمس الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا أسوأ فيضانات تشهدها ماليزيا منذ سنوات إلى 14 قتيلاً، وأكثر من 65 ألف نازح، موضحة أنه من بينهم 8 في سيلانغور، و6 في ولاية باهانغ (شرق).
 
وتشهد ماليزيا فيضانات سنوية خلال موسم الأمطار في الفترة من أكتوبر وحتى شهر مارس، لكن الفيضانات التي ضربتها الجمعة الماضية أدت إلى زيادة الضغط على أجهزة الطوارئ.

التعاون الاسلامى

حكومة ماليزيا

اخبار العالم

فيضانات ماليزيا

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