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أسعار العملات اليوم الأربعاء 22-12-2021 فى مصر

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:35 ص
أسعار العملات اليوم الأربعاء 22-12-2021 فى مصر عملات
كتبت ريهام الباشا

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تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 22-12-2021، أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة بمصر، خاصة البنك الأهلى المصري، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري  15.64جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 49.22 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.
 
بينما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.70 جنيه للشراء، 20.89 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 20.64 جنيه للشراء، 20.85 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
 
 

 

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.61 للشراء، 17.77 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.63 للشراء، 17.78 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.70 جنيه للشراء، 20.89 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 20.64 جنيه للشراء، 20.85 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.22 جنيه للشراء، و 51.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.20 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


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