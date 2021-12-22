أسعار الخضار والفاكهة بسوق الدراسات بالمنصورة.. الطماطم بـ5 جنيهات.. لايف

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من سوق الدراسات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله أسعار الخضار والفاكهة، حيث شهد السوق اليوم إقبالا متوسطا من قبل المواطنين في ظل ما تشهده الأسعار من انخفاض ملحوظ.



وسجلت البطاطس 10 جنيهات للكيلو ونصف، وسجل الـ4 كيلو طماطم 10 جنيهات، وسجل كيلو ونصف الفلفل 10 جنيهات، وسجل كيلو ونصف الخيار 10 جنيهات، وسجل الباذنجان 10 جنيهات لـ3 كيلو، وسجلت الشطة 10 جنيهات، وسجل الفول 10 جنيهات، وسجل الجزر 5 جنيهات، وسجل الليفت 10 جنيهات، وسجل كيلو وربع القلقاس 10 جنيهات، وسجل كيلو ونصف البسلة 10 جنيهات، وسجل البصل 10 جنيهات، وسجلت حزمة الخس والشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير جنيها واحدا لكل منهما.



وسجل الموز 8 جنيه، وسجل البرتقال 8 جنيه، وسجل اليوسفي 8 جنيه، وسجل رمان البحيرة 10 جنيهات، بينما سجل الرمان السكري الصعيدي 15 جنيها، وسجلت الفراولة 12 جنيها، وتراوح سعر التفاح من 20 إلى 25 جنيها، وسجل الكانتلوب 10 جنيهات، وسجل البرقوق 30 جنيها، وسجلت الكاكا 15 جنيها، وسجلت الكيوي 20 جنيها.







أحد بائعى السوق



أسعار الخضروات



أسعار الفاكهة



البرتقال بسوق الدراسات بالمنصورة



الخضورات



الدراسات بالمنصورة



بائعى السوق



خضروات



سوق الدراسات بالمنصورة



طماطم وفلفل



عمليات البع بالسوق



فلفل أحمر



فلفل وبصل



فواكه السوق



