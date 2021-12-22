اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أسعار الخضار والفاكهة بسوق الدراسات بالمنصورة.. الطماطم بـ5 جنيهات.. لايف

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:21 م
أسعار الخضار والفاكهة بسوق الدراسات بالمنصورة.. الطماطم بـ5 جنيهات.. لايف جانب من سوق الخضار
الدقهلية - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من سوق الدراسات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله أسعار الخضار والفاكهة، حيث شهد السوق اليوم إقبالا متوسطا من قبل المواطنين في ظل ما تشهده الأسعار من انخفاض ملحوظ.

وسجلت البطاطس 10 جنيهات للكيلو ونصف، وسجل الـ4 كيلو طماطم 10 جنيهات، وسجل كيلو ونصف الفلفل 10 جنيهات، وسجل كيلو ونصف الخيار 10 جنيهات، وسجل الباذنجان 10 جنيهات لـ3 كيلو، وسجلت الشطة 10 جنيهات، وسجل الفول 10 جنيهات، وسجل الجزر 5 جنيهات، وسجل الليفت 10 جنيهات، وسجل كيلو وربع القلقاس 10 جنيهات، وسجل كيلو ونصف البسلة 10 جنيهات، وسجل البصل 10 جنيهات، وسجلت حزمة الخس والشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير جنيها واحدا لكل منهما.

وسجل الموز 8 جنيه، وسجل البرتقال 8 جنيه، وسجل اليوسفي 8 جنيه، وسجل رمان البحيرة 10 جنيهات، بينما سجل الرمان السكري الصعيدي 15 جنيها، وسجلت الفراولة 12 جنيها، وتراوح سعر التفاح من 20 إلى 25 جنيها، وسجل الكانتلوب 10 جنيهات، وسجل البرقوق 30 جنيها، وسجلت الكاكا 15 جنيها، وسجلت الكيوي 20 جنيها.

أحد بائعى السوق
أحد بائعى السوق

 

أسعار الخضروات
أسعار الخضروات

 

 

أسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة

 

 

البرتقال بسوق الدراسات بالمنصورة
البرتقال بسوق الدراسات بالمنصورة

 

 

الخضورات
الخضورات

 

 

الدراسات بالمنصورة
الدراسات بالمنصورة

 

 

بائعى السوق
بائعى السوق

 

 

خضروات
خضروات

 

 

سوق الدراسات بالمنصورة
سوق الدراسات بالمنصورة

 

 

طماطم وفلفل
طماطم وفلفل

 

 

عمليات البع بالسوق
عمليات البع بالسوق

 

 

فلفل أحمر
فلفل أحمر

 

 

فلفل وبصل
فلفل وبصل

 

 

فواكه السوق
فواكه السوق

 


 


الفاكهة والخضار

سوق الخضار

سوق الدراسات

المنصورة

الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة