أسباب كثرة التبول.. أبرزها مشاكل البروستاتا ومرض السكر

نهير عبد النبى

قد يعانى البعض من الحاجة المستمرة للتبول عن المعدل الطبيعى، قد يكون ذلك أمرا طبيعيا فى فصل الشتاء نتيجة برودة الجو، وقد يكون ناتجا عن مشاكل صحية يجهلها البعض، وحسب ما ذكره موقع webmed فإن أبرز أسباب كثرة التبول هى:

أسباب كثرة التبول

يمكن أن يكون التبول المتكرر أحد أعراض العديد من المشاكل المختلفة من أمراض الكلى إلى مجرد شرب الكثير من السوائل، عندما يكون التبول المتكرر مصحوبًا بالحمى، والحاجة الملحة للتبول، وألم أو انزعاج في البطن، فقد يكون لديك التهاب في المسالك البولية، تشمل الأسباب المحتملة الأخرى لكثرة التبول ما يلي:

-مرض السكري، غالبًا ما يكون التبول المتكرر مع كمية كبيرة غير طبيعية من البول من الأعراض المبكرة لمرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني، حيث يحاول الجسم التخلص من الجلوكوز غير المستخدم عن طريق البول.

-الحمل، منذ الأسابيع الأولى من الحمل، يضغط الرحم المتنامي على المثانة، مما يؤدي إلى كثرة التبول.

-مشاكل البروستاتا، و تضخم البروستاتا يمكن الضغط على مجرى البول (الأنبوب الذي يحمل البول من الجسم)، ومنع تدفق البول. يؤدي هذا إلى تهيج جدار المثانة، و تبدأ المثانة في الانقباض حتى عندما تحتوي على كميات صغيرة من البول ، مما يؤدي إلى كثرة التبول.

-التهاب المثانة الخلالي، تتميز هذه الحالة المجهولة السبب بألم في المثانة ومنطقة الحوض، في كثير من الأحيان ، تشمل الأعراض الحاجة الملحة و / أو المتكررة للتبول.

-استخدام مدر للبول، الأدوية التي تستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم أو تراكم السوائل في الكلى وتطرد السوائل الزائدة من الجسم تؤدي إلى كثرة التبول.

-السكتة الدماغية أو الأمراض العصبية الأخرى، يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب التي تغذي المثانة إلى مشاكل في وظيفة المثانة، بما في ذلك الإلحاح المتكرر والمفاجئ على التبول.