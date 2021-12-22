أخبار مصر.. الصحة تعلن ضم 15.2 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، قرارا بضم فئات جديدة تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وإتاحة الخدمات الصحية مع ضمان جودتها، من خلال ضم كافة فئات المجتمع المصري تحت مظلة منظومة التأمين الاجتماعي والصحي، تنفيذاُ لرؤية مصر 2030، التي تستند لمبادئ وأسس "التنمية المستدامة الشاملة".

وأوضح الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الفئات التي تم ضمها تشمل الفلاحين وعمال الزراعة، وعددهم 6 ملايين و478 ألف، وفئة أصحاب الأعمال، وعددهم مليون و803 آلاف و155 مواطنا، بالإضافة إلى 700 ألف من سائقي التاكسي والميكروباص، و65 ألف و600 مواطن ضمن فئات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، علاوة على 33 ألف و157 مواطنا من أعضاء النقابات المهنية (الفنانين والتشكيلين والممثلين).

وأضاف «ضاحي» أنه حرصاً من القيادة السياسة على دعم فئات العمالة غير المنتظمة، فقد تقرر ضم 6 ملايين و200 ألف مواطن من (عمال المناجم والمحاجر والمقاولات، وعمال النقل والشحن) للانتفاع بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأشار «ضاحي» إلى أن إجمالي الفئات التي تقرر إضافتها لمظلة التأمين الصحي، بلغت نحو 15 مليونا و280 ألف مواطن، ليرتفع إجمالي منتفعي التأمين الصحي إلى 68 مليون و930 ألف و829 مواطنا، بنسبة تغطية تأمينية 68% من إجمالي الشعب المصري .. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسي: أنفقنا تريليون جنيه لتعويض غياب التنمية والاستثمار فى الصعيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن الافتتاحات التي تشهدها محافظات الصعيد اليوم: "النهاردة يوم جميل اوى.. وبقولكم بصراحة.. وهقول حاجة ومحتاج نفكر فيها.. القيمة الاستثمارية على مدار السنوات قبل تولى المسئولية في حدود 30 مليار جنيه في 30 سنة يعنى 900 مليار جنيه واحنا فى 7 سنوات أنفقنا في متوسط التريليون جنيه".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بالصعيد: "اللى الدولة بتعلمه ده محاولة للتعويض.. ومش ابدا والله إساءة لحد.. محاولة لتعويض ما فتنا".

وتابع الرئيس السيسى: "الدولة على مدار 30 سنة بتصرف 900 مليار جنيه.. في السبع سنوات تريليون جنيه.. اللى بتصرفه في 7 سنوات أكبر ما تم صرفه فى 30 سنة.. واللى بيتصرف الهدف منه تعويض اللى فات".

انخفاض درجات الحرارة غدا وصقيع بوسط سيناء والصغرى بالقاهرة 10

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

رئيس الوزراء: تطوير وإنشاء 63 مشروعا صحيا بالصعيد وإطلاق 1500 قافلة طبية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إنشاء وتطوير 63 مشروع في المستشفيات ضمن خطة تطوير الملف الصحى في محافظات الصعيد، وتوفير 1500 قافلة طبية، بالإضافة إلى انه ضمن مشروعات تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، تم إنشاء المركز الإقليمي في المنيا، وجار إنشاء مركزين في سوهاج والبحر الأحمر.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل، تم تخصيص 22 مليار جنيه في محافظتي الأقصر واسوان، لتقديم أفضل خدمة طبية

وتابع: "الصعيد له نصيب من المبادرات الرئاسية مثل علاج مرضى فيروس سى والقضاء على قوائم الانتظار، ودعم صحة المراة، والكشف عن الأمراض المزمنة، وغيرها.

وأوضح الدكتور مدبولى، أنه ضمن ملف الشباب والرياضة تم تطوير مركز الشباب والنوادى الرياضية والملاعب في محافظات الصعيد.

المرور يغلق كوبرى "تحيا مصر" الملجم على محور روض الفرج ويجرى تحويلات مرورية

تغلق إدارة المرور، كوبرى تحيا مصر على محور روض الفرج بسبب أعمال صيانة مع إجراء تحويلات مرورية لمدة 14 ساعة، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال صيانة كوبرى "تحيا مصر" الملجم على محور روض الفرج، الأمر الذى يستلزم غلق كلى للكوبرى المشار إليه يوم الجمعة الموافق 24/12/2021 لمدة 14 ساعة لتنفيذ أعمال الصيانة وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

ـ غلق الإتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائرى والإتجاه القادم من الدائرى إلى الكورنيش ومناطق شبرا غلق كامل لمدة ساعتين إعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 23/12/2021 وحتى الساعة 2 من صباح يوم الجمعة الموافق 24/12/2021.

ـ غلق الإتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائرى مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الإتجاه الآخر إعتباراً من الساعة 2 من صباح يوم الجمعة الموافق 24/12/2021 حتى الساعة 8 من صباح نفس اليوم .

القومى للأجور: استثناء 3090 منشأة اقتصادية من تطبيق الحد الأدنى للأجور

أكد المجلس القومى للأجور أن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022.

وأكد المجلس أنه سيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت المتعثرة التى تقدمت بطلب للمجلس بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا بعد إعطاء مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس 3090 طلب فردي، و2855 طلب من 22 قطاعا خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى.

وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشأت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف أقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للاجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الاعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

أسعار الذهب اليوم تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 784 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحوالي 4 جنيهات، وذلك بسبب هبوط سعر أونصة الذهب العالمية لتسجل مستويات 1778 دولار مستهل جلسات التداول، ويسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر سعر 784 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 تسجل 784 جنيها للجرام .

عيار 18 سعر 672 جنيها للجرام.

عيار 24 سعر 895 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب يسجل اليوم 6254 جنيها.

فتح باب الترشح فى انتخابات نادى الزمالك

يبدأ، اليوم الأربعاء، فتح باب الترشح لخوض انتخابات نادى الزمالك المقبلة، ويتم تلقى الطلبات لمدة 7 ايام ابتداء من اليوم 22 ديسمبر ولمدة ثمانى ساعات يوميا من الساعة الحادية عشر صباحا حتى السابعة مساءً، حيث ستكون هناك لجنة تتلقى الطلبات تتضمن الأوراق المطلوبة للترشح وفقا للشروط المحددة وفقا للائحة.

وأعلن نادى الزمالك بشكل رسمى عن فتح باب الترشح للانتخابات اليوم الأربعاء لاستقبال أوراق الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس إدارة النادى.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية 2020 / 2021، وبرامج النشاط وخطة العام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.