أخبار مصر.. الرئيس السيسي يفتتح مشروعات تنموية عملاقة في الصعيد

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية العملاقة في الصعيد، وضم 15 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحى، وحالة الطقس في مصر..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسي من قلب الصعيد: "عاوز أفضل خدام لله والناس لحد لما أمشى".. ويؤكد للقطاع الخاص: مشاركتكم فى المشروعات توجه دولة.. وما فيش مزاحمة "إحنا أسرة واحدة".. اللى اتعمل فى البلد ما يتعمل فى ظروفنا وقدراتنا

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى المشاريع القومية، داعيا إياهم للتوسع فى المشاركة بعدة قطاعات وأبرزها القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن مشروعات الخدمة الوطنية متاحة للطرح فى البورصة والمشاركة أيضا مع القطاع الخاص.

الرئيس السيسى يفتتح مشروعات تنموية بالصعيد.. ويوجه بضرورة تغيير ثقافة النمو السكانى العشوائى .. الرئيس: البناء على الأراضى الزراعية يقضى على فرص العمل بالريف.. وهكون مرضى لما دخل المواطن يصل 10 و20 ألف جنيه

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عددا من المشروعات التنموية في نطاق محافظات الصعيد، وشدد الرئيس على أهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية، وضرورة تغيير ثقافة النمو السكاني.

الرئيس السيسى يصدق على قانون معاقبة المتنمر على ذوى الهمم بالحبس والغرامة

أصدر الـرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

الرئيس السيسى يصدق على قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 153 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021.

رؤية الرئيس السيسي لحماية المصريين.. مد مظلة التأمين الصحي لــ 68% من المواطنين ..الصحة تضم 15 مليون مواطن للمنظومة أبرزهم الفلاحون والصيادون وعمال المناجم.. واستحداث 5 خدمات جديدة.. و1.6 مليار لعلاج الأورام

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، قرارا بضم فئات جديدة تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي منها الصيادين والفلاحين وعمال المناجم ، تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمد مظلة التأمين الصحى لتشمل جميع المواطنين فى مدى زمنى محدد

وزير البترول: تكلفة مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط يصل إلى 7.2 مليار جنيه

استعرض المهندس طارق وزير البترول، جهود الدولة في دعم قطاع الصعيد في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية، من خلال التوسع في خطوط الإنتاج تطوير شركات التكرير لتوفير كافة احتياجات الوجه القبلى والصعيد.

رئيس الوزراء يستعرض محاور التحرك فى خطة التنمية المتكاملة للصعيد.. إضافة 8.8 ألف ميجاوات للطاقة الكهربائية بالصعيد بتكلفة تجاوزت 100 مليار جنيه.. إنشاء 2320 مدرسة جديدة.. وتطوير 46 محطة سكة حديد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، محاور التحرك في خطة التنمية المتكاملة في إقليم صعيد مصر، وذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في نطاق إقليم الصعيد.

وزارة المالية: بدء صرف مرتبات ديسمبر اليوم الأربعاء.. ومواعيد مرتبات أول 3 أشهر من 2022 يوم 24 يناير و23 فبراير و23 مارس.. جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات للتيسير على المواطنين وتخفيف الزحام على ATM

‏أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء، سيتم بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها إلى 5 أيام خلال هذا الشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

"الاستئناف" تتسلم قضية حسن راتب وعلاء حسانين لتحديد دائرة جديدة بعد تنحى محكمة الجنايات.. الجيرة والصداقة والصلاة فى مسجد واحد مع الخصوم أبرز حالات استشعار القضاة الحرج.. خبراء:القاضى يحافظ على إنسانيته بالتنحى

تسلمت محكمة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء، ملف قضية التنقيب والاتجار في الآثار المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين و21 آخرين، تمهيدا لإعادة توزيعها على إحدى الدوائر الجنائية بعد أن قررت الدائرة 16 جنايات القاهرة أمس بالتنحي عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.

الكلام فى التريند على إيه؟.. "السوبر أهلاوى يا أبطال": الجمهور يدعم الأحمر قبل مباراة الرجاء.. حكاية "حلم حياتى" من"إلا أنا" بالصدارة قبل حلقاته الأخيرة.. والدورى الإسباني يتصدر جوجل بعد قمة برشلونة وأشبيلية

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى، مؤشرا يوميا يرصد أشهر القضايا والموضوعات التى تشغل الرأى العام والشارع المصرى، وتلقى بحثا دائمًا من رواد السوشيال ميديا، سواء فى الفن أو الرياضة أو السياسة، وسننتقل فى جولة "الكلام فى التريندات على إيه النهاردة؟"، اليوم الأربعاء، لتسليط الضوء على أبرز القضايا التى شغلت السوشيال ميديا.

مفتى الجمهورية يؤكد فى لقاء خاص وقوع الطلاق فى حالة واحدة من ألف.. إفشاء الأسرار على السوشيال من أسباب الانفصال.. والأصل فى الإسلام عدم التعدد.. وتهنئة غير المسلم واجبة ومحببة.. والحرب ضد فكر الإخوان لم تنتهِ

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية ، ان تهنئة المسلم لغير المسلم واجبة ومحببة، فيما كشف فى حوار لليوم السابع، عدد الفتاوى التي تصدرها دار الافتاء يوميا، واكثر ما يسأل عنه المصريين ،بالاضافة الي الحديث عن فكر جماعة الاخوان الارهابية ونشرها للشائعات، كما حسم قضية تعدد الزوجات.. وإلى نص الحوار: -

ممثل الصحة العالمية: ارتفاع معدلات التدخين فى مصر لـ 23% بين الذكور والإناث

كشفت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال مؤتمر عبر الفيديو للإعلان عن تقرير تدخلال شركات التبغ فى مصر لعام 2020، أن استهلاك التبغ واحد من أهم عوامل الخطورة للأمراض المزمنة مثل أمراض الجهاز التنفسي، وخاصة فيروس كورونا، والسرطان، والسكر، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب والاوعية الدموية.

انخفاض درجات الحرارة غدا وصقيع بوسط سيناء والصغرى بالقاهرة 10

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

طقس أول أيام الشتاء.. أجواء مستقرة وظهور الشبورة.. الأمطار تقتصر على السواحل الشمالية وشمال الدلتا.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء.. والأرصاد تناشد المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

تشهد البلاد حالة من الاستقرار النسبى، وانحسارا فى حدة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ خاصة الصغرى ، مع عودة الشبورة المائية الكثيفة فى الظهور من جديد.

بعد اجتماع المكتب التنفيذى.. كاف يعلن إقامة أمم أفريقيا 2021 فى موعدها

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، في موعدها المحدد خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين من العام الجديد، وفقاً لما نشره موقع "البطولة" المغربي.

الوصايا الأخيرة من موسيمانى لنجوم الأهلي قبل مواجهة الرجاء.. البعد عن استفزازات شمال أفريقيا.. بلاش التحامات بمنطقة الجزاء.. بلاش كروت مجانية.. نلعب بهدوء بدون عصبية.. الهدف المبكر مطلوب.. واللمسة الواحدة مهمة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى السابعة مساء اليوم الأربعاء صوب ملعب أحمد بن على الخاص بنادى الريان بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى بنظيره الرجاء المغربى على لقب كأس السوبر الافريقى فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن اعتلاء عرش زعامة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى والتتويج باللقب الثامن في السوبر الإفريقي، بينما يتطلع الرجاء لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد اللقب عامي 2000 و 2019.

شطة: لا نية لتأجيل السوبر الإفريقى بسبب إصابات كورونا بالرجاء المغربى

استبعد عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة السوبر الإفريقي التي تجمع الأهلي والرجاء المغربي في السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد أحمد بن علي، بسبب حالات الإصابة بكورونا التي ضربت صفوف الفريق المغربي ووصلت إلى 7 حالات.