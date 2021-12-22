الرئيس السيسى للقطاع الخاص: مشاركتكم فى المشروعات توجه دولة.. ومفيش مزاحمة

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية، مضيفا: "حبيت اسمعكم إن احنا بنقول يا جماعة اللى بيعمل فى مصر شركات مصرية قطاع خاص.. وبدعوهم من فضلكم.. خشوا فى مجالات أخرى.. انتم حققتم أرصدة وقوائم مالية كويسة.. خشوا فى مشروعات أخرى لدفع عجلة الاقتصاد وبنشجع ده ومش بنشجع كلام.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد: "قلت الفدان بيتكلف 300 ألف جنيه أحيانا، إذا كان حد في القطاع الخاص مستعد.. إحنا خلال سنتين هيكون عندى 2.5 مليون فدان تتكلف 500 مليار جنيه.. إذا كانوا مستعدين يخشوا هكون سعيد علشان الأموال دى هيتم ضخها فى مشروعات أخرى.. ديروا عملكم وازرعوا للبلد.. أى مشروع هعرضه عليك "منتهى" مش مشروع هنفكر فيه.. دراسات الجدوى بتاعته والإجراءات التنفيذية اتحطت وتم تنفيذ المشروع على الأرض وبيتعمل.. مش هقولك ساهم أو اشترى مشروع هتعمله أنت، بقول كده ليه علشان أقولك محتاجك معانا، وينطبق هذا الكلام على كل المشروعات.

وأكد الرئيس السيسي، أن مشاركة القطاع الخاص هو "توجه دولة"، موجها حديثه للقطاع الخاص، قائلا: "محتاجينكم وعاوزينكم تشتغلوا معانا.. بس بلاش نعمل انطباع على إن فيه مزاحمة أو رفض.. لأ.. لأ.. لأن حجم العمل المتاح والمطلوب كبير جدا".. مشروعات جهاز الخدمة الوطنية متاحة سواء للبورصة أو المشاركة.. أى مشروع اتعمل زى ما الكتاب بيقول".

وأضاف الرئيس: "مش هتجد فيه حاجة ناقصة.. تسويات أرض وشبكات رفع مياه ومد مياه حتى المحوريات وشبكة الكهرباء والطرق.. توشكى وشرق العوينات 99% تم الانتهاء منها وشغالين فى شرق العوينات الفرافرة لخدمة زراعة ما يقرب من 1.5 مليون فدان، إحنا جادين قوى فى مواجهة تحدياتنا والتغلب على ما نحن فيه.. بنقاتل ما نحن فيه للخروج منه.. وبفضلك يا رب هنخرج من اللى إحنا فيه لـ "اللى إحنا بنتمناه لنفسنا وبلدنا".. ومفتكرش إن حد هدفه الإصلاح والبناء والتنمية إلا لما ربنا بيسدد خطاه.

وتابع الرئيس: "يمكن اتكلمت عن القطاع الخاص علشان حصل كلام قبل كده بقدره.. لكن كلنا مع بعضنا.. عارفين حسن النوايا ومحدش عنده نوايا غير طيبة لمصر بس تبقا الأمور نوضحها أحيانا".