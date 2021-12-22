اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى للقطاع الخاص: مشاركتكم فى المشروعات توجه دولة.. ومفيش مزاحمة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:06 م
الرئيس السيسى للقطاع الخاص: مشاركتكم فى المشروعات توجه دولة.. ومفيش مزاحمة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية، مضيفا: "حبيت اسمعكم إن احنا بنقول يا جماعة اللى بيعمل فى مصر شركات مصرية قطاع خاص.. وبدعوهم من فضلكم.. خشوا فى مجالات أخرى.. انتم حققتم أرصدة وقوائم مالية كويسة.. خشوا فى مشروعات أخرى لدفع عجلة الاقتصاد وبنشجع ده ومش بنشجع كلام.
 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد: "قلت الفدان بيتكلف 300 ألف جنيه أحيانا، إذا كان حد في القطاع الخاص مستعد.. إحنا خلال سنتين هيكون عندى 2.5 مليون فدان تتكلف 500 مليار جنيه.. إذا كانوا مستعدين يخشوا هكون سعيد علشان الأموال دى هيتم ضخها فى مشروعات أخرى.. ديروا عملكم وازرعوا للبلد.. أى مشروع هعرضه عليك "منتهى" مش مشروع هنفكر فيه.. دراسات الجدوى بتاعته والإجراءات التنفيذية اتحطت وتم تنفيذ المشروع على الأرض وبيتعمل.. مش هقولك ساهم أو اشترى مشروع هتعمله أنت، بقول كده ليه علشان أقولك محتاجك معانا، وينطبق هذا الكلام على كل المشروعات.
 
 
وأكد الرئيس السيسي، أن مشاركة القطاع الخاص هو "توجه دولة"، موجها حديثه للقطاع الخاص، قائلا: "محتاجينكم وعاوزينكم تشتغلوا معانا.. بس بلاش نعمل انطباع على إن فيه مزاحمة أو رفض.. لأ.. لأ.. لأن حجم العمل المتاح والمطلوب كبير جدا".. مشروعات جهاز الخدمة الوطنية متاحة سواء للبورصة أو المشاركة.. أى مشروع اتعمل زى ما الكتاب بيقول".
 
وأضاف الرئيس: "مش هتجد فيه حاجة ناقصة.. تسويات أرض وشبكات رفع مياه ومد مياه حتى المحوريات وشبكة الكهرباء والطرق.. توشكى وشرق العوينات 99% تم الانتهاء منها وشغالين فى شرق العوينات الفرافرة لخدمة زراعة ما يقرب من 1.5 مليون فدان، إحنا جادين قوى فى مواجهة تحدياتنا والتغلب على ما نحن فيه.. بنقاتل ما نحن فيه للخروج منه.. وبفضلك يا رب هنخرج من اللى إحنا فيه لـ "اللى إحنا بنتمناه لنفسنا وبلدنا".. ومفتكرش إن حد هدفه الإصلاح والبناء والتنمية إلا لما ربنا بيسدد خطاه.
 
 
وتابع الرئيس: "يمكن اتكلمت عن القطاع الخاص علشان حصل كلام قبل كده بقدره.. لكن كلنا مع بعضنا.. عارفين حسن النوايا ومحدش عنده نوايا غير طيبة لمصر بس تبقا الأمور نوضحها أحيانا".

السيسى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: والله والله والله اللى اتعمل فى البلد ما يتعمل فى ظروفنا وقدراتنا

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:49 م

الرئيس السيسي: "التخلف" أسبابه الجهل والفقر وقلة الوعى

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:46 م

الرئيس السيسي: محطات الغاز الطبيعى متاحة الآن بجميع المحافظات

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:37 م

الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات صحية فى محافظات الصعيد

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:06 م

الرئيس السيسى يفتتح مشروعات تنموية بالصعيد.. ويوجه بضرورة تغيير ثقافات البناء على الزراعات والنمو السكانى.. الرئيس: لا يمكن هدى بطاقة تموين لحد بيتجوز.. ويؤكد: هكون مرضى لما دخل المواطن يصل 10 و20 ألف جنيه

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:41 م

الرئيس السيسي: هكون مرضى لما دخل المواطن يصل 10 و20 ألف جنيه شهريا

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:11 م

الرئيس السيسى: 300 مليار جنيه تكلفة الإنفاق على محطات معالجة المياه حتى الآن

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:09 م

الرئيس السيسى: "قولت لأختى من أسوان عندى 100 مليون مصرى عاوز أعيشهم"

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:03 م

الرئيس السيسي يفتتح محطات مياه وصرف صحى فى عدد من المحافظات

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:01 م

الرئيس السيسى: نسعى للاستفادة من كل نقطة مياه داخل مصر

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:00 م

الرئيس السيسى: تكلفة الفدان ممكن توصل لمليون جنيه حتى يكون جاهزا للحياة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:42 م

الرئيس السيسى: استصلاح مليون فدان يحتاج إلى 300 مليار جنيه

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:41 م

الرئيس السيسي: يجب مواجهة ثقافة البناء على الأراضى الزراعية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:38 م

الرئيس السيسي: "لا يمكن هدى بطاقة تموين لحد بيتجوز"

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:36 م

الرئيس السيسى: "بفكر فى الدولة المصرية وهدفى الحفاظ عليها"

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:33 م

وزير المالية: الرئيس السيسى نجح فى إرساء دعائم التنمية.. وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:21 م

الرئيس السيسي: أنفقنا تريليون جنيه لتعويض غياب التنمية والاستثمار فى الصعيد

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:17 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة