"FDA" توافق للمرة الأولى على حقن طويلة المفعول للوقاية من فيروس الإيدز

كتبت أمل علام

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، "FDA " ، للمرة الأولى على حقن للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية "الايدز" وهو عقار "أبريتود"، وهو دواء يعطى عن طريق حقنة يمكن أن يساعد في منع الاصابة بفيروس الايدز.



موافقة هيئة الدواء الامريكية

ووفقا لموقع" FDA " ، يوصى بإعطاء الحقنة الوقائية للبالغين والمراهقين الذين يتجاوز وزنهم 35 كجم، حيث يتم إعطاء الحقنتين الأوليين بفارق أسبوعين، ثم يجب إعطاء الحقنة لاحقا كل شهرين.

وقالت ديبرا بيرنكرانت، رئيسة قسم الأدوية المضادة للفيروسات في هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية الغذاء: "إن اعتماد اليوم على الدواء يوفر أداة مهمة في الجهود المبذولة لإنهاء وباء فيروس نقص المناعة البشرية "الايدز "، من خلال توفير إمكانية لأول مرة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية بدون الاعتماد على تناول حبوب يومية".

وكانت الهيئة التنظيمية الأمريكية قد وافقت في الخريف على دواء مماثل في شكل أقراص، ومع ذلك، كما تشير الهيئة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، يجد العديد من الأشخاص صعوبة في تناول الدواء كل يوم، لذا فإن البديل عن طريق الحقن كل بضعة أسابيع سيساعد في مكافحة المرض بشكل أكثر فعالية، في حين أن الآثار الجانبية لهذا الدواء تتمثل في الصداع وآلام العضلات والحمى والتعب والطفح الجلدي.

وأكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الامريكى، انه تم تسجيل 36.8 ألف حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في امريكا في عام 2019، وتخطط السلطات الأمريكية لتقليص هذا الرقم إلى 9.5 ألف في 4 سنوات.

وقالت هيئة "FDA "، ‘ن حقن "أبريتود" Apretude "معلق قابل للحقن ممتد المفعول للاستخدام في البالغين المعرضين للخطر والمراهقين الذين لا يقل وزنهم عن 35 كيلوجرامًا"، للوقاية قبل التعرض للاصابة، يتم إعطاء Apretude أولاً كحقنتين ابتدائيتين يتم تناولهما لمدة شهر واحد، ثم كل شهرين بعد ذلك، يمكن للمرضى إما بدء العلاج باستخدام Apretude "حيث ستكون هذه الحقنة، التي تُعطى كل شهرين، حاسمة في معالجة وباء فيروس نقص المناعة البشرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك مساعدة الأفراد المعرضين لمخاطر عالية ومجموعات معينة حيث كان الالتزام بالأدوية اليومية يمثل تحديًا كبيرًا أو ليس خيارًا واقعيًا."

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى "CDC"، فقد تم تحقيق مكاسب ملحوظة في زيادة استخدام العلاجات المضادة لفيروس الإيدز PrEP للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في الولايات المتحدة.