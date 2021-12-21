36 غرزة بسبب الهزار.. مأساة زوج يبحث عن إثبات نشوز زوجته وإسقاط حقوقها

كتبت أسماء شلبى

"زوجتى مفترية لا تعرف الرحمة، تتعدى على بالضرب وفى الأخير تعلل بأنه - هزار- ، لدرجة قيامها بفتح جبهتى والتسبب لى بجروح استلزمت 36 غرزة بموس، لأعيش فى جحيم وخوف على نفسى طفلى من عنفها وعصبيتها الجنونية، واستخدامها قوتها لتأديبى فى كل خلاف، لتتحول حياتنا الزوجية إلى خناقات مستمرة وصراخ".. استغاثة وجهها زوج لمحكمة الأسرة بإمبابة طالبا إثبات نشوز زوجته بعد تسببها فى إصابته بجروح أثر خلافات نشبت بينهما.

وأضاف الزوج الذى يبلغ من العمر 27 عاما: "3 سنوات مدة زواجنا ذقت فيهم الويل، بسبب عنف زوجتى وعائلتها، وتدخلهم فى حياتي، واستيلائهم على منزلى، ومطاردتى لسلب أموالي، مستغلين طيبتى عائلتي، ليتولوا زمام الأمور بالقوة وإذا قمت بالشكوى يقوموا بتهديدي".

وتابع: "حتى مواقع التواصل الاجتماعى كنت ممنوع من الدخول عليها، راتبى الشهرى تتحصل عليه زوجتى وتمنحنى مصروفي، بحجة خوفها من خيانتى لها، جعلتنى أقاطع كل معارفى حتى ضيقت الخناق على، ورغم محاولتى إرضائها فشلت وانتهى زواجنا ببحثها عن الانفصال أمام محكمة الأسرة وادعت تعرضها للضرر رغم أن الإساءة من جانبها".

وأكمل: "طالبنى أهلها طوال سنوات زواجنا التى لم تدم كثيرا باعتبار تصرفاتها وردودها العنيفة من باب الغيرة، إلا أننى لم أتحمل وخشيت على نفسى من عنفها، وطالبت بحضانة طفلى، ومع الوقت فاض بى الكيل بى البحث عن حقوقى وإثبات نشوزها وإسقاط حقوقها".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.