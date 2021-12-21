وشاح القضاة .. نجومه تحدد درجة القاضى وله ألوان مختلفة .. صور

كتب سليم على

فى مايو 2015 .. احتد المستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة، على أحد أعضاء هيئة الدفاع أثناء نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم التبين" بسبب "روب المحاماة"، حيث كان يقف عضو الدفاع أمام هيئة المحكمة مرتديًا روب المحاماة أسود اللون وبه وشاح يحمل اللونين الأحمر والأخضر، وهو ما اعترض عليه رئيس المحكمة، قائلا: إن هذا الوشاح يشبه وشاح النيابة العامة في ألوانه، فرد عليه الدفاع بأن هذا الروب والوشاح تم استلامهما من نقابة المحامين.

ووجه رئيس المحكمة إنذارًا للمحامي بأنه لن يسمح بالحضور مرة أخرى بهذا الروب أثناء نظر الجلسة.

ارتداء الوشاح ظهر داخل المحاكم ، للتميز بين القضاة والمحامين، خاصة بعد انتشار عادة ارتداء الروب الأسود بين المحامين في القرن التاسع عشر، وحتى يكون القاضي مميز عن هيئة الدفاع كان يضع وشاحا أخضر.

واختلفت الأوشحة فى مصر أيام الملكية، فكان القضاة يرتدون الوشاح الأخضر وعليه الهلال والنجوم رمز «علم مصر»، وبعد إعلان الجمهورية، اختلف لون الوشاح، وتم وضع «النسر» بدلا من الهلال.

وخلال الفترة الحالية تستخدم الهيئات القضائية الآن، 3 أوشحة فقط، ويتم ارتداؤها أثناء انعقاد المحاكمات وحضور الجلسات، الوشاح الأول، يكون باللون الأخضر ويرتديه قضاة الاستئناف ونوابهم، أما الوشاح الثاني، مقسم إلى لونين «الأحمر والأخضر»، وهو مخصص لأعضاء النيابة العامة، والوشاح الثالث من نصيب قضاه الدرجة « أ » و الدرجة « ب»، ويتميز باللون الأحمر، ويرتديه رئيس المحكمة، هو من يقرر متى يتم وضع الوشاح سواء في الجلسات المهمة أو فى الجلسات العادية.

وبالنسبة لأعضاء النيابة العامة، يستخدمون وشاحا مميزا بالألوان (الأحمر والأخضر)، لأنها تعتبر سلطه تحقيق وسلطه اتهام، أما بالنسبة للقضاة فلديهم وشاحين، أحدهما أخضر ومن المفترض يتم ارتداؤه في المحاكمات، أما الوشاح الأحمر، فيرتديه القضاة يوم النطق بالحكم.





وفيما يتعلق بأعضاء مجلس الدولة ،أصدر رئيس مجلس الدولة قرار رقم 84 لسنة 2015، بشأن إلزام الأعضاء بارتداء الوشاح القضائى، ذى اللون الأخضر لأعضاء المحاكم، وذى اللونين الأخضر والأبيض لمفوضى الدولة، على أن يكون مثبتا على الكتف الأيمن النسر والنجوم على حسب درجة القاضى.