اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:12 م
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وزيرة التضامن تطالب المؤسسات والمصانع بتوفير 5% من الوظائف لذوى الهمم

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:55 ص
وزيرة التضامن تطالب المؤسسات والمصانع بتوفير 5% من الوظائف لذوى الهمم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التصامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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بدأ منذ قليل مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعى "المبادرون" لمناقشة سبل تفعيل الإتاحة لذوى الهمم في مصر" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب .

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التصامن الاجتماعىُ فى الكلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس محلس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل فى مسارها الديمقراطي لتقديم الخدمات لكافة الفئات وعلى رأسهم الأشخاص ذوى الهمم كا تنص عليها القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر حتى أصبت العدالة الاجتماعية سمه لحصولهم على حقوقهم.

كما سعت سياسيات الدولة فى السنوات الاخيرة فى الحصول على وظائف لائقة للأشخاص ذوى الاعاقة وإعادة دمجهم فى المجمتع، مؤكدا أن القيادة السياسية وجهت بتوفير مختلف الخدمات لهم.

وطالبت المؤسسات والمصانع بتوفير وظائف لذوى الإعاقة لا تقل عن 5% من حجم العمالة لديها مؤكدة أن توفير فرص عمل لهم وان إدراجهم فى سوق العمل أصبح أمر ملزم.


وزيرة التضامن

وظائف لذوى الاعاقة

خدمات لذوى الاعاقة

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