اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:51 م
أكرم القصاص
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هونج كونج تضيف بريطانيا إلى قائمة الحجر الصحى

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:36 م
هونج كونج تضيف بريطانيا إلى قائمة الحجر الصحى هونج كونج - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت هونج كونج ضم بريطانيا إلى قائمة الحجر الصحي لمسافريها.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء أن المسافرين إلى هونج كونج القادمين من بريطانيا سيضطرون إلى البقاء في الحجر الصحي في معسكر حكومي اعتبارًا من اليوم.

وأشارت الصحيفة البريطانية أنه بذلك تنضم بريطانيا إلى 12 دولة أفريقية والولايات المتحدة في قائمة الحجر الصحي لدى هونج كونج.

وحافظت هونج كونج، طوال جائحة الفيروس التاجي، على بعض قيود الحجر الصحي الأكثر صرامة في العالم، مع زيادة القيود بسبب متغير أوميكرون.

واضافت الصحيفة أنه يجب أن يخضع معظم الأشخاص الذين يصلون إلى هونج كونج لمدة 21 يومًا من الحجر الصحي في الفندق ولاختبارات متكررة قبل السماح لهم بالخروج.


وتابعت الصحيفة أنه مع ذلك، يجب على الأشخاص من البلدان التي يُعتقد أن لديها معدلات إصابة عالية بأوميكرون قضاء الأيام الأربعة الأولى من الحجر الصحي في معسكر تديره الحكومة قبل قضاء بقية فترة عزلهم في فندق .

 


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