هل يشكو طفلك من السعال؟.. اعرفى أسبابه ومتى تلجأين للطبيب

كتبت - ميرفت رشاد

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأطفال يصابون بالسعال ، وقد يكون من الصعب على الآباء تحديد سبب السعال ومتى يذهبون إلى طبيب الأطفال، يتوقع الآباء كل عام إصابة أطفالهم بعدة نزلات برد ، خاصة خلال أشهر الخريف والشتاء ، مما قد يؤدي إلى السعال كأثر جانبي، ولكن هناك أوقات يكون من المهم فيها الاتصال بطبيب طفلك.

ما الذي يسبب سعال عند طفلك؟

البرد

نزلات البرد غالبا ما تنتج السعال الرطب مع المخاط أو البلغم وراء ذلك.

اتصل بطبيب الأطفال الخاص بك إذا

أصبح صوت طفلك أجشًا ولديه سعال نباح وإذا كان طفلك يعاني من نزلة برد ، فلا حاجة لأدوية معينة، حافظ على رطوبة طفلك جيدًا ، واجعله ينفث أنفه (شفط الأنف للرضع) والراحة حسب الحاجة، يمكن لطفلك الاستمرار في الذهاب إلى المدرسة طالما أنه لا توجد حمى لمدة 24 ساعة بدون دواء، لا ينصح بأدوية السعال والبرد بشكل روتيني للأطفال.

الحساسية

عادة لا تصيب الحساسية الموسمية الطفل الذي يقل عمره عن 2-3 سنوات، تشمل أعراض الحساسية الموسمية الحكة وسيلان الأنف والسعال والاحتقان والعطس والتهاب الحلق أحيانًا ومع ذلك ، لا تسبب الحساسية عادة التعب أو آلام الجسم أو الحمى.

اتصل بطبيب الأطفال إذا:

استمرت أعراض الحساسية لدى طفلك، قد يوصي طبيب طفلك أو يصف أدوية الحساسية وفقًا لعمر طفلك وأعراضه، إذا كان طفلك يتناول بالفعل دواءً من الحساسية الموسمية واستمرت أعراضه ، فاتصل بطبيب الأطفال.

الفيروس المخلوي التنفسي RSV

الفيروس المخلوي التنفسي ، المعروف باسم RSV ، هو فيروس محدد له أعراض مشابهة لنزلات البرد، ولكنه يمكن أن يكون فيروسًا صعبًا ومهددًا للحياة عند الرضع أو الأطفال الصغار.

اتصل بطبيب الأطفال إذا:

كان طفلك يعاني من صعوبة التنفس ،قد لا تكون صعوبة التنفس شيئًا تسمعه ، ولكنها شيء تراه، قد تلاحظ أن صدر طفلك يغرق في الداخل وتتأرجح ضلوعه وتذهب مع كل نفس، إذا رأيت أيًا من هذه الأعراض ، فاتصل بطبيب طفلك على الفور.

التهاب رئوي

يعاني الأطفال من أعراض الالتهاب الرئوي بشكل مختلف عن البالغين ، وتميل الأعراض إلى أن تكون خفيفة للغاية ، ولكن الالتهاب الرئوي عادة ما يكون مصحوبًا بحمى شديدة، تختلف العلامات أيضًا باختلاف العمر وسبب الالتهاب الرئوي.

اتصل بطبيب الأطفال إذا:

كان طفلك يعاني من سعال متكرر مصحوب بحمى شديدة أو تنفس سريع أو صعب.



إليك بعض علاجات السعال التي يمكنك تجربتها في المنزل:

1. زيادة السوائل: يمكن أن تساعد زيادة تناول السوائل في تهدئة التهاب الحلق وتجعل المخاط في رئتي طفلك أسهل في السعال.

2. استرح في وضع رأسي: القدر الكافي من الراحة سيساعد طفلك على استعادة صحته ، حاول رفع رأس السرير عن طريق وضع بعض الوسائد تحت المرتبة لمساعدة طفلك على الراحة بسهولة أكبر.

3. الاستحمام: قد يساعد الاستحمام الدافئ أو الدش في تسهيل تنفس طفلك ، وقد يساعد أيضًا استخدام مرطب الهواء بالرذاذ البارد في غرفته طوال الليل.

4. القضاء على المهيجات: يمكن أن يشمل ذلك الأبخرة الكيميائية ودخان السجائر والجزيئات الصغيرة.