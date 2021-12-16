هل يشكو طفلك من الصداع؟ اعرفى أنواعه ومتى تلجأين للطبيب

كتبت - ميرفت رشاد

يمكن للأطفال والمراهقين الإصابة بالصداع تمامًا مثل البالغين، تشير الأبحاث إلى أن 75٪ من الأطفال في سن الذهاب إلى المدرسة من المحتمل أن يصابوا بالصداع، يندرج الصداع الناتج عن التوتر والصداع العنقودي في فئة اضطراب الصداع الأساسي، أظهرت الدراسات أن 58.4٪ من الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة معرضون لأشكال مختلفة من اضطراب الصداع الأولي، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

أنواع الصداع التي يعاني منها الأطفال عادة:

1. الصداع الناجم عن التوتر

يسبب صداع التوتر ألمًا على جانبي الجبهة، تؤدي إلى تصلب العضلات حول منطقة الرأس والرقبة، المراهقون والأطفال أكثر عرضة للإصابة بالصداع الناتج عن التوتر، فهو يعطل التدفق الطبيعي للدم إلى أنسجة الرأس والرقبة، مما يسبب الصداع.

2. الصداع العنقودي

يسبب الصداع العنقودي ألمًا رهيبًا في جانب واحد من الجبهة، تتسبب أعراض هذا الصداع أيضًا في حدوث هياج وعيون دامعة واحتقان بالأنف وحكة، من المرجح أن تستمر كل نوبة صداع لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

3. الصداع النصفي

قد يصاب بعض الأطفال أيضًا بالصداع النصفي، يسبب ألمًا نابضًا في الرأس ، والذي يمكن أن يزداد سوءًا مع المجهود، تعتبر الحساسية للصوت والضوء والقيء والغثيان من أعراض الصداع النصفي.

الإجهاد والحرمان من النوم والتعب يمكن أن يسبب الصداع عند الأطفال، يمكن أن يصابوا أيضًا بالصداع بسبب المجهود البدني الشديد وإجهاد العين والإنفلونزا الموسمية والعدوى الفيروسية وعدوى الجيوب الأنفية المستمرة، إذا اشتكى طفلك من الصداع أكثر من المعتاد، فعليك طلب التدخل الطبي قبل فوات الأوان.