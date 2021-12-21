اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هشام الهلباوى: تعميم برنامج تنمية الصعيد على كافة محافظات الجنوب

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:28 م
هشام الهلباوى: تعميم برنامج تنمية الصعيد على كافة محافظات الجنوب الدكتور هشام الهلباوى
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور هشام الهلباوى،مدير برنامج تنمية الصعيد المشرف على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميم البرنامج على كافة محافظات الصعيد العشر، وتابع:"وخطة التعميم ستبدأ يناير المقبل".

وأضاف "الهلباوى"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر قناة " دى أم سى"، أن الرئيس السيسى، وجه بأن يكون هناك مؤتمر للاستثمار بالصعيد، ومن المتوقع له أن يكون بعد مؤتمر الشباب في بداية العام المقبل، سيتضمن عرض خريطة توضح الواقع الاقتصادى بجنوب البلاد من أجل جذب استثمارات جديدة.

وأشار "الهلباوى"، إلى أن الدولة تهتم بتنمية الصعيد، من خلال خلق مجتمعات صناعية وعمرانية  وزراعية وفى مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن هناك تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة ومشروع حياة كريمة حتى لا يكون هناك ازدواجية فى تنفيذ المشروعات، وتابع:" تخطينا  توفير أكثر من مليون فرصة عمل خلال السنوات الماضية بفضل المشروعات التي تنفذها الدولة".

 

 


تنمية الصعيد

اخبار مصر

الرئيس السيسى

مشروعات قومية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فريدة الشوباشى لـ"إكسترا نيوز": تنمية صعيد مصر تتم من خلال خطط مدروسة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:09 م

محافظ أسوان: الرئيس السيسي حريص على تنمية الصعيد

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:28 م

رئيس هيئة تنمية الصعيد: نفذنا 5 محاور جديدة لتسهيل حركة المواطنين والتجارة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:26 م

التخطيط: 92.4 مليار جنيه استثمارات حكومية خلال عام 21/2022 لتنمية الصعيد

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:18 ص

تنمية الصعيد: نقوم بمشروعات متعددة فى المحافظات وفقا لحرف يمارسها المواطنون

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:40 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة