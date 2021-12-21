هشام الهلباوى: تعميم برنامج تنمية الصعيد على كافة محافظات الجنوب

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور هشام الهلباوى،مدير برنامج تنمية الصعيد المشرف على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميم البرنامج على كافة محافظات الصعيد العشر، وتابع:"وخطة التعميم ستبدأ يناير المقبل".

وأضاف "الهلباوى"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر قناة " دى أم سى"، أن الرئيس السيسى، وجه بأن يكون هناك مؤتمر للاستثمار بالصعيد، ومن المتوقع له أن يكون بعد مؤتمر الشباب في بداية العام المقبل، سيتضمن عرض خريطة توضح الواقع الاقتصادى بجنوب البلاد من أجل جذب استثمارات جديدة.

وأشار "الهلباوى"، إلى أن الدولة تهتم بتنمية الصعيد، من خلال خلق مجتمعات صناعية وعمرانية وزراعية وفى مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن هناك تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة ومشروع حياة كريمة حتى لا يكون هناك ازدواجية فى تنفيذ المشروعات، وتابع:" تخطينا توفير أكثر من مليون فرصة عمل خلال السنوات الماضية بفضل المشروعات التي تنفذها الدولة".