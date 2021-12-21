نسب تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين ترع بنى سويف × 10 معلومات

بنى سويف هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف استمرار العمل في المشروع القومى لتاهيل وتبطين الترع داخل قرى المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة .

وينشر اليوم السابع في عشر معلومات نسب تنفيذ المشروع داخل محافظة بنى سويف

1- تم الانتهاء من تبطين 368 كم تقريباً من الترع داخل المحافظة .

2- ببلغت تكلفة الترع التى تم تبطنيها 871 مليون جنيها .

3- يجرى العمل الان داخل 39 عملية .

4- يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 686.9 كم .

5- يبلغ تكلفة تنفيذ الاعمال المستهدفة مليار و748مليون جنيهاً، لتخدم 244ألف و88 فداناً .

6- 154 ارعة داخل دائرة المحافظة هى المستهدف تنفيذها

7- تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 587.9كم تقريباً .

8- تخدم الاعمال الجارى تنفيذها زمام 181 ألف و470 فداناً باعتمادات مليار و438 مليون جنيهاً تقريباً.

9- يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها نحو 99كم تقريباً .

10- تستهدف الاعمال الجارى طرحها زمام 62ألف و618 فداناً.