اليوم السابع
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نسب تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين ترع بنى سويف × 10 معلومات

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:00 ص
نسب تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين ترع بنى سويف × 10 معلومات تبطين الترع بمحافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد محافظة بنى سويف استمرار العمل في المشروع القومى لتاهيل وتبطين الترع داخل قرى المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة .

وينشر اليوم السابع في عشر معلومات  نسب تنفيذ المشروع داخل محافظة بنى سويف

1- تم الانتهاء من تبطين 368 كم تقريباً من الترع داخل المحافظة .

2- ببلغت تكلفة الترع التى تم تبطنيها 871 مليون جنيها .

3- يجرى العمل الان داخل 39 عملية .

4- يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها  686.9 كم .

5- يبلغ تكلفة تنفيذ الاعمال المستهدفة مليار و748مليون جنيهاً، لتخدم 244ألف و88 فداناً .

6- 154 ارعة داخل دائرة المحافظة هى المستهدف تنفيذها

7- تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 587.9كم  تقريباً .

8- تخدم الاعمال الجارى تنفيذها  زمام 181 ألف و470 فداناً باعتمادات مليار و438 مليون جنيهاً تقريباً.

9-  يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها  نحو  99كم  تقريباً .

10- تستهدف الاعمال الجارى طرحها  زمام 62ألف و618 فداناً.

 

 


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تبطين الترع

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