نسب تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين ترع بنى سويف × 10 معلومات

تشهد محافظة بنى سويف استمرار العمل في المشروع القومى لتاهيل وتبطين الترع داخل قرى المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة .
وينشر اليوم السابع في عشر معلومات نسب تنفيذ المشروع داخل محافظة بنى سويف
1- تم الانتهاء من تبطين 368 كم تقريباً من الترع داخل المحافظة .
2- ببلغت تكلفة الترع التى تم تبطنيها 871 مليون جنيها .
3- يجرى العمل الان داخل 39 عملية .
4- يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 686.9 كم .
5- يبلغ تكلفة تنفيذ الاعمال المستهدفة مليار و748مليون جنيهاً، لتخدم 244ألف و88 فداناً .
6- 154 ارعة داخل دائرة المحافظة هى المستهدف تنفيذها
7- تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 587.9كم تقريباً .
8- تخدم الاعمال الجارى تنفيذها زمام 181 ألف و470 فداناً باعتمادات مليار و438 مليون جنيهاً تقريباً.
9- يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها نحو 99كم تقريباً .
10- تستهدف الاعمال الجارى طرحها زمام 62ألف و618 فداناً.
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