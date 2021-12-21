اليوم السابع
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ميناء دمياط: حركة الوارد من البضائع العامة 25 ألف طن خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:51 م
ميناء دمياط: حركة الوارد من البضائع العامة 25 ألف طن خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3353 طن فوسفات .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25204 طن تشمل :  15500 طن ذرة و 1000 طن قمح و 419 طن خشب زان و 2650 طن صويا و 100 طن خردة و 3535 طن حديد و 2000 طن عدس .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 278 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( فاصوليا و بطاطا و خس و فلفل و خرشوف و قرنبيط و بطاطس و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بردقوش و لوبيا و كتان ) و فواكه (  برتقال و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من  الامارات و العراق و الجزائر و عمان و سنغافورة و اليونان و هولندا و اسبانيا و المانيا و بلجيكا و كندا و هونج كونج و انجلترا و امريكا و اليونان .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 533 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1114 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124404 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 135003 طنا .

كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1174 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3487 شاحنة .

 

 


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