ميناء دمياط :حركة الوارد من البضائع العامة 41738 طنا

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء قد تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة، واستقبل ناقلة الغاز المسال ( ADAM LNG ) والتى ترفع علم جزر مرشال ويبلغ طولها 289 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال، وقد تابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس الإدارة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7890 طنا تشمل: 2970 طن يوريا و2570 طن فوسفات و2350 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41738 طنا تشمل: 22029 طن ذرة و6643 طن قمح و1697 طن خشب زان و6000 طن صويا و30 طن خردة و3206 طن حديد و133 طن مواسير و2000 طن عدس.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 498 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( فاصوليا وملوخية وبطاطس وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( أعشاب وبصل وخس وريحان وسمسم وعدس وقطن وليمون وبرسيم وفول سودانى وفول ) وفواكه ( بلح وبرتقال ورمان وفراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والكويت والسعودية وسنغافورة والهند وهولندا وسريلانكا وألمانيا وهونج كونج وإنجلترا ومالطا وكندا وفرنسا وأمريكا واليونان والصين وايطاليا وسلوفينيا وبنجلاديش وفيتنام بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 170 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3554 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129844 طنا... بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 133474 طنا كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2482 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3557 شاحنة.