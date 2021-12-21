اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"مياه الشرب والصرف الصحى": أطلقنا "أبليكشن" يوفر كافة المعلومات عن أعمال الصيانة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:14 ص
"مياه الشرب والصرف الصحى": أطلقنا "أبليكشن" يوفر كافة المعلومات عن أعمال الصيانة مياه الشرب,
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد صلاح، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة تعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل مواكبة التطور الرقمى الذى تشهده البلاد، وتابع:"الشركة أطلقت أبليكشن يوفر كافة المعلومات عن أعمال الصيانة التي تتم في مختلف أنحاء البلاد بالإضافة إلى الإصلاحات المفاجئة التي تتم على بعض الخطوط التي تتعرض لضرر".
 
وأضاف "صلاح"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن هناك توجها من القيادة السياسة بترشيد مياه الشرب ولذلك التزمت كافة المؤسسات الحكومية والمساجد والكنائس بترشيد المياه، من خلال تركيب القطع الموفرة أو المرشدة حتى 70% وتابع:"القطع الموفرة يتم تصنيعها بمصر داخل مصانع الإنتاج الحربى وضمانها مدى الحياة".
وأجرى "صلاح"، تجربة على الهواء توضح مدى كميات المياه الموفرة بعدما قام بتشغيل حنفيتان لمدة 60 ثانية إحداهم بالقطع الموفرة والأخرى بدون هذه القطع، وتابع:"القطع الموفرة متاحة بكافة مراكز خدمة العلماء".
 
من جانبها قالت يارا محمد هشام ، أخصائية التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، والتي شاركت في الحوار، إن الشركة تقوم بحملات توعية على أرض الواقع بالعديد من قرى الريف المصرى، وتابعت:"كنا بنعلم سيدات الريف أساسيات إصلاح صنابير المياه بخلاف الأنشطة التي ننظمها في المدارس من خلال عمل مسرح ترفيهى يهدف إلى توعية الأطفال بأهمية ترشيد المياه".
 
وأكدت "يارا هشام"، أن هناك 25 إدارة تابعة للشركة لديها خطة سنوية تستهدف تلاميذ المدارس لرفع وعيهم بأهمية ترشيد المياه.
 

مياه الشرب

الصرف الصحى

المياه

ابلكيشن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

10 ملايين جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بسوهاج

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:31 م

تحليل 18983 عينة لمياه الشرب بالمحطات والشبكات بالدقهلية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:44 م

انتشار معدات شركة مياه الشرب بالقليوبية للتعامل مع مياه الأمطار.. صور

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:08 ص

الانتهاء من تنفيذ مشروعات متكاملة لمياه الشرب والصرف بجنوب سيناء.. تعرف عليها

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:00 ص

انقطاع مياه الشرب بمدينة القناطر الخيرية 3 ساعات غدا لأعمال الصيانة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:42 م

انقطاع مياه الشرب بمدينة طوخ 5 ساعات غدا.. تعرف على السبب

الأحد، 19 ديسمبر 2021 07:11 م

انقطاع مياه الشرب بمدينة قها 3 ساعات الثلاثاء لأعمال الصيانة وغسيل الشبكات

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:25 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة