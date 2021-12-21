"مياه الشرب والصرف الصحى": أطلقنا "أبليكشن" يوفر كافة المعلومات عن أعمال الصيانة

كتب أيمن رمضان

قال محمد صلاح، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، إن الشركة تعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل مواكبة التطور الرقمى الذى تشهده البلاد، وتابع:"الشركة أطلقت أبليكشن يوفر كافة المعلومات عن أعمال الصيانة التي تتم في مختلف أنحاء البلاد بالإضافة إلى الإصلاحات المفاجئة التي تتم على بعض الخطوط التي تتعرض لضرر".

وأضاف "صلاح"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن هناك توجها من القيادة السياسة بترشيد مياه الشرب ولذلك التزمت كافة المؤسسات الحكومية والمساجد والكنائس بترشيد المياه، من خلال تركيب القطع الموفرة أو المرشدة حتى 70% وتابع:"القطع الموفرة يتم تصنيعها بمصر داخل مصانع الإنتاج الحربى وضمانها مدى الحياة".

وأجرى "صلاح"، تجربة على الهواء توضح مدى كميات المياه الموفرة بعدما قام بتشغيل حنفيتان لمدة 60 ثانية إحداهم بالقطع الموفرة والأخرى بدون هذه القطع، وتابع:"القطع الموفرة متاحة بكافة مراكز خدمة العلماء".

من جانبها قالت يارا محمد هشام ، أخصائية التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، والتي شاركت في الحوار، إن الشركة تقوم بحملات توعية على أرض الواقع بالعديد من قرى الريف المصرى، وتابعت:"كنا بنعلم سيدات الريف أساسيات إصلاح صنابير المياه بخلاف الأنشطة التي ننظمها في المدارس من خلال عمل مسرح ترفيهى يهدف إلى توعية الأطفال بأهمية ترشيد المياه".

وأكدت "يارا هشام"، أن هناك 25 إدارة تابعة للشركة لديها خطة سنوية تستهدف تلاميذ المدارس لرفع وعيهم بأهمية ترشيد المياه.