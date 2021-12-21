موديرنا تجرى دراسات لتطوير جرعات معززة خاصة بمتحور أوميكرون

كتبت أمل علام

أعلنت شركة موديرنا MODERNA عن بيانات أولية للتعامل مع متغير أوميكرون OMICRON، حيث أثبتت دراستها، أن الجرعة المعززة (50 ميكروجرام من mRNA-1273) تزيد من مستويات الأجسام المضادة المعادلة لمتحور أوميكرون Omicron بحوالي 37 ضعفًا، وأن الجرعة المعززة 100 ميكروجرام من لقاح موديرنا mRNA-1273 تزيد من مستويات الأجسام المضادة المعادلة لمتحور اوميكرون Omicron بحوالي 83 ضعفًا.



الجرعات المعززة

وأضافت الشركة عبرموقعها، أنها ستستمر في تطوير معزز خاص بأوميكرون (mRNA-1273.529) فى التجارب السريرية، مؤكدة أن "الزيادة الهائلة في حالات كورونا من متغير اوميكرون Omicron تثير قلق الجميع، ومع ذلك، فإن هذه البيانات التي تظهر أن معزز مودرينا لفيروس كورونا المصرح به حاليًا يمكن أن يعزز مستويات الأجسام المضادة المعادلة 37 ضعفًا أعلى من مستويات ما قبل التعزيز، وهو أمر مطمئن، "للاستجابة لهذا المتغير شديد القابلية للانتقال، ستواصل موديرنا تقديم مرشح معزز خاص بأوميكرون بسرعة إلى الاختبارات السريرية في حال أصبح ذلك ضروريًا في المستقبل..

وأوضحت الشركة، انه كما هو موضح سابقًا، تعمل الشركة باستمرار على تطوير المرشحين الداعمين لمعالجة المتغيرات الناشئة المثيرة للقلق (VOC)، تتضمن الإستراتيجية تقييم النموذج الأولي للقاح (mRNA-1273) بالجرعة المعززة المصرح بها (50 ميكروجرام) والجرعة الأعلى (100 ميكروجرام) ، يتم تقييم المرشحين الداعمين في دراسات المرحلة 2/3 الجارية لحوالي 300-600 مشارك .

ستواصل الشركة تقييم اتساع ومتانة تحييد الأجسام المضادة من المواد المعززة متعددة التكافؤ المرشحة في الأشهر المقبلة.