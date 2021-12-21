مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء العمل فى جرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بالعمل فى الصرف الصحى وتشغيل مولد كهربائى لإنهاء الأعمال، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بمصرع عامل أثناء العمل بلحام مواسير للصرف الصحى لتعرضه لصق كهربائى وتم نقل الجثة للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشمال وصول عامل يبلغ من العمر 35 سنة يقيم دائرة مركز جرجا إلى مستشفى جرجا العام جثة هامدة ادعاء صعق كهرباء.

وبسؤال كل من عم المتوفى، يقيم بذات الناحية، ومقاول خاص دائرة المركز يقيم دائرة مركز جهينة، أفادا أنه أثناء قيام المذكور بالعمل بالصرف الصحي بناحية دائرة المركز وحال قيامه بتشغيل مولد كهربائي لإنهاء بعض الأعمال صعقه التيار الكهربائي، ما نتج عنه وفاته ونفي الأول الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهرباء، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.