محامى رشوان توفيق: موكلي يفتح ذراعيه للصلح رغم استمرار ابنته في رفع الدعاوى

كتب سليم على

قال الدكتور مجدى مهران محامى الفنان رشوان توفيق، إن الفنان القدير يفتح ذراعيه للصلح رغم استمرار ابنته فى إقامة دعاوى ضده تعترض فيها على التصرف فى مواله وإعادة تقسيم تركته.

وأضاف مهران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تأثيرا خارجيا على ابنة الفنان يطالبها بعدم الصلح مع والدها والزوج والابن هما طرفا القضية، وليست ابنة الفنان، وسبب اختفائها أنها ليس لديها كلام تقوله.

كانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة، قررت تأجيل دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق، بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 25 ديسمبر الجارى للإعلان.

وقال الدكتور مجدى مهران، محامى الفنان رشوان توفيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن آية رشوان توفيق، قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، مضيفا: "الفنان رشوان توفيق قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتضى ابنته آية، ولذلك قامت برفع دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

وأضاف "مهران" فى حديثه قائلا: أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، والتى تقول "تلك حدود الله فلا تقربوها".