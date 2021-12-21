اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:40 م
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محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركين في رفع مياه الأمطار بـ6 مدن .. صور

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:07 م
محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركين في رفع مياه الأمطار بـ6 مدن .. صور رئيس مدينة قلين يساعد العمال في رفع المخلفات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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 نظم رؤساء مدن الحامول وقلين والرياض وفوه والبرلس وكفر الشيخ حملات لرفع مياه الأمطار من الشوارع  والأحياء بالمدن وبالقرى المتعددة إضافة للتأكد من رفع مياه الأمطار من أفنية المدارس، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي أشاد بالجهود المبذولة من قبل رؤساء المدن ونوابهم والوحدات القروية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمشاركة المجتمعية.

وتفقدت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، أعمال وجهود رفع مياه الأمطار بمدن مصيف بلطيم وبلطيم والبرلس وبعدد من قرى بلطيم والبرلس، مشيدة بجهود العاملين بالمدن والوحدات القروية، تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

 وأشرف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال رفع وشفط وسحب المياه، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي، وتشغيل محطات الرفع المياه الشرب والصرف الصحي بجميع مناطق المدينة، واستكمال مسح المخلفات أولا بأول، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة حرصاً على سلامتهم والتأكد من صيانة صفايات الامطار، موجهاً بسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة وتغطية بيارات الصرف الصحي وضرورة تواجد المعدات الخاصة لرفع وكسح المياه من الشوارع حتى الانتهاء عن رفع أثار هطول الأمطار.

وأشرف  جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال النظافة ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، وعلى أعمال الردم والتسوية للطريق العام والمداخل والمخارج، ورافد الطريق الدولي ، بالإضافة لرفع تراكمات المياه وتسليك وتطهير صفايات الأمطار، وغرف الصرف الصحي، وتابع تشغيل محطات الرفع المياه الشرب والصرف السحى بجميع مناطق المدينة واستكمال مسح المخلفات أولا بأول.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، سحب المياه الناتجة عن سقوط الامطار، ومسح الشوارع، ورفع تراكمات الأمطار بالأماكن المنخفضة وتصريف المياه بالمدارس بقرى المركز، وتابع أعمال النظافة اليومية وحملة رفع الاشغالات بشوارع العاشر من رمضان، والكوبري الحديد، أبو بكر الصديق، ودوران ابو النور، وبجوار مجمع المواقف، لتيسير حركة المرور والقضاء على الاختناقات المرورية أمام مجمع المواقف ومدخل المدينة اتجاه بلطيم.

وشارك فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، العمال في رفع المخلفات من شوارع مدينة قلين، وتابع أعمل صيانة صفايات الأمطار ، وأعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، ورفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، مكلفاً الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين، والمتابعة على مدار الساعة .

وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على  حملة لإزالة تجمعات المياه المتراكمة بشوارع المدينة بالإضافة إلى فتح صفايات الامطار والدفع بسيارات الكسح لرفع التجمعات أولاً بأول، موجهاً النواب ورؤساء القرى بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ،مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام وعدم الاقتراب من أعمده الإنارة حرصا على سلامتهم.

استمرار رغفع مياه الامطار بمدينة البرلس
استمرار رغفع مياه الامطار بمدينة البرلس

 

استمرار رفع مياه الامطار بالحامول
استمرار رفع مياه الامطار بالحامول

 

السكرتير العام المساعد تتابع اعمال رفع مياه الامطار
السكرتير العام المساعد تتابع اعمال رفع مياه الامطار

 

السكرتير العام تتابع رفع مياه الامطار بمصيف بلطيم
السكرتير العام تتابع رفع مياه الامطار بمصيف بلطيم

 

جانب من رفع مياه الامطار
جانب من رفع مياه الامطار

 

جرف الطين من الشوارع بالحامول
جرف الطين من الشوارع بالحامول

 

رفع المخلفات واعمال النظافة بالحامول
رفع المخلفات واعمال النظافة بالحامول

 

رفع مياه الامطار باحياء مدينة الرياض
رفع مياه الامطار باحياء مدينة الرياض

 

رفع مياه الامطار بشوارع مدينة الرياض
رفع مياه الامطار بشوارع مدينة الرياض

 

رفع مياه الامطار بقرية المنشأة بقلين
رفع مياه الامطار بقرية المنشأة بقلين

 

رفع مياه الامطار بمدينة ةالبرلس
رفع مياه الامطار بمدينة ةالبرلس

 

رفع مياه الامطار بمصيف بلطيم
رفع مياه الامطار بمصيف بلطيم

 

رئيس مدينة قلين يساعد أعمال في رفع مخلفات الامطار
رئيس مدينة قلين يساعد أعمال في رفع مخلفات الامطار

 

رئيس مدينة يساعد العمال في رفع مخلفات الامطار
رئيس مدينة يساعد العمال في رفع مخلفات الامطار

 

متابعة رفع مياه الامطار بالرياض
متابعة رفع مياه الامطار بالرياض

 


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