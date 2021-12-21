محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل مواجهة الأحياء لموجة الطقس السيئ

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد الميدانى على مدار اليوم للتعامل مع أى حالات طارئة للتدخل الفوري، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة ومنها شركات الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة أعمالها فى الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيء .

وفى إطار تكليفات المحافظ تواجد رؤساء الأحياء فى الشوارع على منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزات سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

وفى هذا الصدد؛ تابع اللواء حسام الشيخ رئيس حى الجمرك أعمال تصريف الشنايش والمصبات، كما تابع تمركز سيارات شفط المياه التابعة لشركة الصرف الصحى المتواجدة بنطاق الحى للتأكد من عدم تراكم مياه الأمطار .

وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب تمركزات سيارات الصرف الصحى وحالة الشوارع والميادين والمناطق التى تتجمع فيها مياه الأمطار لتسيير الحركة المرورية بشوارع الحى .

وتابع محارب هيلع رئيس حى شرق، ميدانيًا أعمال شفط صرف مياه الأمطار وتصريف مياه أمواج البحر على الكورنيش، وتابع تمركز سيارات الصرف الصحى فى مختلف أنحاء الحى وخاصًة فى بؤر تجمع المياه والشوارع الرئيسة لتيسير حركة المرور.

وتابع حى العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت تعامل الأجهزة المعنية من رفع تجمعات مياه الأمطار وحالة عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية وكسح التجمعات بنطاق الحى وخاصة الطرق الرئيسية وأماكن تجمع مياه الأمطار.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول تمركزات سيارات الصرف الصحى فى الشوارع والأنفاق وعلى طريق الكورنيش للتعامل مع تراكمات المياه ، وكذلك اعمال تصريف المياه من شارع مصطفى كامل أمام عزبة الشامى .

وقام المحاسب رجب النقيدى رئيس حى وسط بمتابعة أعمال شفط وتصريف مياه الأمطار ، وتابع تمركز سيارات الصرف الصحى بالمناطق الأشد تضررا .

وتابع السيد موسى رئيس حى العجمى أعمال تطهير شنايش المطر ومطابق الصرف الصحى ، وأعمال تأمين أبواب أعمدة الإنارة العامة ، وتمركز سيارات الصرف الصحى وطريق كورنيش الدخيلة ، كما قامت سيارات الحى بتصريف المياه من ميدان الكيلو 21 وشارع البيطاش ، ومنطقة الدخيلة ، وطريق إسكندرية مطروح.

وفى حى المنتزه ثان تابع اللواء حسن الجمال ميدانيا تمركزات رجال الصرف الصحى والحماية المدنية، للتأكد من التعامل الفورى مع تراكم مياه الأمطار .

كما تابع رئيس حى العامرية أول محمد عبد الله وبحضور جميع الإدارات المعنية أعمال شفط ونزح مياه الأمطار بنطاق الحى والطريق الصحراوى - إسكندرية القاهرة - وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات .

وفى برج العرب تابع اللواء علاء يوسف حالة الشوارع والميادين والطرق وإزالة آثار موجة الطقس السيء على الطريق الساحلى فى نطاق الحى ، كما تابع تمركز سيارات الصرف الصحى وتصريف مياه الأمطار .

ويستمر المختصون فى جميع الأحياء بمتابعة حالة الشوارع والميادين لإزالة آثار الطقس السيء ورصد أى تراكمات للمياه وإزالة أى لافتات أو اعمدة ، او تراكمات للمياه تؤثر حركة المرور وحياة المواطنين.