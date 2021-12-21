محافظة الإسكندرية تحصد المركز الثانى فى تحصين الماشية بالحملة القومية الثانية

الاسكندرية أسماء على بدر

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تكليف مديرية الطب البيطرى فى المحافظة بتكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية.

وأشاد الشريف بالمجهود الذى تبذله مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور يوسف عبد الحميد شباط، فى تحصين وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، حيث حصلت محافظة الإسكندرية على المركز الثانى على مستوى 27 محافظة من محافظات الجمهورية من حيث نسبة تغطية الحملة القومية الثانية لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، فقد تم تحصين حوالى 150 ألف رأس ماشية بنسبة تصل إلى 103% .

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور يوسف عبد الحميد شباط أن مرض الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع والتسمم الدموى من الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان، وان هذه الحملات القومية للتحصين تستهدف أن تكون مصر خالية تماما من هذه الامراض فى عام 2023 .