مجلس إدارة نادى أسوان ينعى "البخ" كبير مشجعى تماسيح النيل

أسوان - عبد الله صلاح

نعى مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الدكتور الشافعى صالح، وفاة كبير مشجعى فريق أسوان "عم البخ" والذى وافته المنية أمس الاثنين بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكر نادى أسوان فى بيانه، ينعى مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الدكتور الشافعى صالح وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة أعضاء النادى والمدير التنفيذى والنشاط الرياضى والألعاب الرياضية وقطاع كرة القدم والفريق الأول، ببالغ الحزن والآسى كبير مشجعى نادى أسوان ( عم البخ ) الذى وافته المنية أمس الاثنين بعد تعرضة لإزمة صحية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعرب نادى أسوان الرياضى عن خالص تعازيه لكل مشجعى نادى أسوان فى رحيل واحد من رموز المشجعين الأوفياء والمخلصين المنتمين لأسرة نادى أسوان، ويتقدم نادى أسوان الرياضى بخالص العزاء والمواساة لأسرة وأبناء "عم البخ" داعين لهم بالصبر والسلوان وندعوا جميعا للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.