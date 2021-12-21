اليوم السابع
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متحدث الخارجية ردا على خارجية أمريكا: ليس من المناسب التطرق لأحكام القضاء

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:44 ص
متحدث الخارجية ردا على خارجية أمريكا: ليس من المناسب التطرق لأحكام القضاء السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
أ ش أ

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ردًا على سؤال من مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) حول ما أشار إليه متحدث وزارة الخارجية الأمريكية مما أسماه خيبة أمله جراء الأحكام القضائية المصرية الصادرة أمس؛ ذكر السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه ليس من المناسب إطلاقًا التعليق بأي شكل على، أو التطرق إلى، أحكام تصدر من القضاء تنفيذًا لقوانين واستنادًا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل.

وأكد حافظ أنه لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة.

 


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