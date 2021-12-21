كيف يتم تشخيص قصور الغدد التناسلية

كتبت إيناس البنا

يحدث قصور الغدد التناسلية عندما يتم إنتاج كميات غير كافية من الهرمونات الجنسية - الأندروجينات عند الذكور والإستروجين عند الإناث، ويمكن أن ينشأ هذا بسبب مجموعة من العوامل ، بما في ذلك الشيخوخة واضطرابات الغدد الصماء والجينات وعلاجات السرطان والأدوية.

تختلف أعراض قصور الغدد التناسلية حسب العمر والجنس عند الولادة ، وتتراوح من تأخر سن البلوغ عند الأطفال إلى انخفاض الدافع الجنسي، وضعف الانتصاب، وعدم انتظام الدورة الشهرية، وتساقط الشعر، والإرهاق عند البالغين.

قد يكون تشخيص قصور الغدد التناسلية أمرًا صعبًا لأن هذه الحالة تظهر بشكل مختلف بناءً على جنسك عند الولادة والعمر، كما يتضمن أيضًا تحديد السبب أو الأسباب الكامنة وراء المشكلة.

للقيام بذلك ، قد يعتمد الأطباء على الفحوصات الجسدية والحوض ، واختبارات الدم ، وتقنيات التصوير ، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو التصوير فوق الصوتي ، وتحليل السائل المنوي ، من بين تقنيات أخرى.

من خلال التشخيص الدقيق وفي الوقت المناسب لقصور الغدد التناسلية ، يمكن تصميم العلاج للتعامل مع الحالة وفقا لتقرير موقع " verywellhealth".

الفحص البدني:



إذا كنت تشك في قصور الغدد التناسلية، فإن الخطوة الأولى في التشخيص تتضمن تقييمًا جسديًا شخصيًا، وعادة ما يتم إجراؤه بواسطة طبيب المسالك البولية أو طبيب الرعاية الأولية الخاص بك. يمكن أن يشمل ذلك:

تقييم الأعراض:



يبدأ التقييم بمناقشة أي علامات وأعراض، وقد يعني هذا مناقشة عدم انتظام الدورة الشهرية عند الإناث وضعف الانتصاب وانخفاض الدافع الجنسي لدى الذكور.

الفحص الصحي:



يمكن أن تؤثر العديد من الحالات على مستويات الهرمونات الجنسية ، لذلك يتم إجراء التقييم الروتيني للقياسات الصحية ، مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. العمر هو أيضا عامل. مع تقدمك في العمر ، تنخفض مستويات الهرمونات الجنسية لديك بشكل طبيعي.

الأدوية:



قصور الغدد التناسلية يمكن أيضا أن تكون بسبب الآثار الجانبية للأدوية مثل المواد الأفيونية و القشرية.

التاريخ العائلي:



يمكن أن تسبب العديد من الحالات الجينية ، مثل متلازمة كالمان، قصور الغدد التناسلية. على الرغم من أن هذه المشكلات ليست وراثية دائمًا - فالكثير منها ينشأ بسبب تشوهات الكروموسومات العفوية - فقد يتم سؤالك عما إذا كان أفراد العائلة قد عانوا من مشكلات صحية معينة.

الطريقة الوحيدة لتأكيد وجود قصور الغدد التناسلية هي من خلال تقييم مستويات الهرمونات الجنسية في الدم، يستلزم قياس هذه المستويات من الهرمونات، وفي بعض الحالات ، البحث عن الأسباب المحتملة الأخرى للحالة وتشمل

هرمون الأستورجين

هرمون التستوستيرون

الهرمون المنشط للجريب (FSH) والهرمون الملوتن (LH)

هرمون البرولاكتين

هرمونات الغدة الدرقية

اختبارات أخرى



قد يكون من الضروري أيضًا إجراء العديد من الاختبارات الإضافية للمساعدة في التشخيص. يعد داء ترسب الأصبغة الدموية ، وهو الحديد الزائد في مجرى الدم ، علامة على قصور الغدد التناسلية ويمكن اكتشافه باستخدام عينة الدم. 2 هذا التراكم يسبب أيضًا التعب والضعف وآلام المفاصل والبطن ، من بين أعراض أخرى.