اليوم السابع
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قطع مياة الشرب 6 ساعات ببعض المناطق بنطاق حى غرب المنصورة.. غدا

السبت، 18 ديسمبر 2021 01:18 م
قطع مياة الشرب 6 ساعات ببعض المناطق بنطاق حى غرب المنصورة.. غدا قطع المياه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، في بيان اليوم السبت، قطع مياه الشرب 6 ساعات، غدا الأحد، وجاء بالبيان أن القطع سيكون من 10 صباحا، وحتى 4 عصرا، نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بأعمال إصلاح محبس 600 ملي بداخل وحدة رافع منطقة سندوب.

من المقرر أن تشمل مناطق الانقطاعات مجمع المحاكم، والتأمين الصحي بمنطقة سندوب، ومنطقة سندوب.

وناشدت رئاسة الحي برئاسة اللواء صبري محمد عبده، المواطنين والهيئات والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.

 


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