قطع مياة الشرب 6 ساعات ببعض المناطق بنطاق حى غرب المنصورة.. غدا

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، في بيان اليوم السبت، قطع مياه الشرب 6 ساعات، غدا الأحد، وجاء بالبيان أن القطع سيكون من 10 صباحا، وحتى 4 عصرا، نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بأعمال إصلاح محبس 600 ملي بداخل وحدة رافع منطقة سندوب.
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أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، في بيان اليوم السبت، قطع مياه الشرب 6 ساعات، غدا الأحد، وجاء بالبيان أن القطع سيكون من 10 صباحا، وحتى 4 عصرا، نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بأعمال إصلاح محبس 600 ملي بداخل وحدة رافع منطقة سندوب.
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