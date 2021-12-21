اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

فصل الشتاء يبدأ بالنصف الشمالى للكرة الأرضية مع الانقلاب الشتوى بعد ساعات

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:27 ص
فصل الشتاء يبدأ بالنصف الشمالى للكرة الأرضية مع الانقلاب الشتوى بعد ساعات فصل الشتاء
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية فصل الشتاء ، حيث تصل الكرة الأرضية  نقطة الانقلاب الشتوي اليوم الثلاثاء عند الساعة  (03:59 مساءً بتوقيت جرينتش) وستكون الشمس ساطعة مباشرة على مدار الجدي وهي علامة على بداية فصل الشتاء  الذي سوف يستمر شهرين و 27 يوما و 11 ساعة  و 34 دقيقة في النصف الشمالي من كوكبنا.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن الانقلاب الشتوي يحدث يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس ، ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة ، لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس ، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الاربعة.

وتابع التقرير : إن القطب الشمالي يكون مائل بعيدا عن الشمس في يوم الانقلاب الشتوي  وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء ، لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء يكون طول النهار أقل من 12 ساعة في حين ان المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة .

وبشكل عام ليس كل الأماكن حول العالم لها شروق وغروب في يوم الانقلاب الشتوي ، فشمال الدائرة القطبية عند خط العرض 66.5 درجة شمال لا يوجد شروق او غروب للشمس في هذا اليوم لأن الشمس تبقى تحت الأفق طوال اليوم، في حين ان الدائرة القطبية الجنوبية عند خط العرض 66.5 درجة جنوب لن يرصد شروق او غروب للشمس ايضاً ، لأن الشمس تظل فوق الأفق طوال اليوم وهي ظاهرة تعرف بشمس منتصف الليل وهي أحد أدلة كروية الأرض.

ويلاحظ في يوم الانقلاب الشتوي تأخر الفجر والشمس تشرق من أقصى الجنوب الشرقي وقوس المسار الظاهري للشمس في قبة السماء يكون منخفضا ، وعند الظهر " الزوال " تكون ظلال الأشياء في اقصى طول لها خلال السنه ومن ثم يأتي غروب الشمس مبكراً.

وبعد وصول الشمس أقصى نقطة جنوب السماء" ظاهريا" في الانقلاب الشتوي سيلاحظ وكأنها تشرق من نقطة واحدة جنوب السماء لبضع الأيام قبل ان تبدأ مسارها الظاهري باتجاه الشمال من جديد نتيجة لحركة الارض في مدارها حول الشمس، وستبدأ بعد ذلك زيادة ساعات النهار حتى تتساوى مع ساعات الليل بحدوث الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2022.


الشتاء

الانقلاب الشتوي

فصل الشتاء

فصل الخريف

الصيف

انتهاء الخريف

بدايه الانقلاب الشتوى

بدايه فصل الشتاء

أول أيام الشتاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استمرار غلق ميناء الإسكندرية لليوم الثانى لسوء حالة الطقس

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:04 ص

لمحبى الشتاء.. حالة الطقس بالقاهرة وحركة المرور بكوبرى أكتوبر.. بث مباشر

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:34 ص

استمرار انخفاض الحرارة.. حالتى الطقس والمرور بطريق إسكندرية الزراعى.. بث مباشر

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:28 ص

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21/12/2021 فى مصر

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:00 ص

الكلام فى التريند على إيه؟.. حالة الطقس تتصدر جوجل بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية.. تتويج إنتر ميلان بلقب بطل الشتاء رسميا في الدوري الإيطالي .. واتهام الفنان شادى خلف بالتحرش بـ 7 فتيات

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 04:28 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة