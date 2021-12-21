فجر اليوم.. الأقصر تشهد احتفالية تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك

الأقصر - أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، فجر اليوم الثلاثاء، فعاليات احتفالية تنظمها وزارة الآثار والسياحة بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المرشدين السياحيين، وذلك ضمن فعاليات تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، والتى تنظم احتفالية بها سنوياً فى 21 ديسمبر من كل عام، للإعلان رسمياً عن بدء فصل الشتاء فى مصر، وذلك بحضور عدد من السائحين الأجانب والمصريين.

ومن المقرر أن يشهد ويشارك فى فعاليات احتفالية تعامد الشمس بمعابد الكرنك، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيري، وعدد من قيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن ورجال القطاع السياحي بالمحافظة، ويتم تنظيم تلك الاحتفالية هذا العام فى 21 ديسمبر الجارى، للعام الحادى عشر على التوالى فى موعد مع أضخم ظاهرة فلكية تتكرر كل عام، وهى تعامد الشمس على معابد الكرنك الشهيرة من الساعة السادسة وحتى الساعة الثامنة صباحاً، وهو الاكتشاف الذى رصده وتوصل إليه مركز البحوث الأثرية فى جمعية المرشدين السياحيين فى الأقصر.

كما يبدأ برنامج الاحتفالية فى قبل شروق الشمس بالتجمع لكافة الضيوف أمام ساحة معابد الكرنك، ثم تبدأ عروض احتفالية من فرقة الأقصر للفنون الشعبية برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة للترويح والترفيه للحضور من الأفواج الأجنبية والمصريين والضيوف، ثم تبدأ مقدمة عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، كما يشمل برنامج الاحتفالية بدء موسيقى شروق الشمس التراثية أمام الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، ويتم تغطية شروق الشمس ورصده من قبل الضيوف وفريق الإعلاميين من مصر وحول العالم الذين يهتمون سنوياً برصد التعامد ويستمر حتى الساعة السابعة صباحاً.