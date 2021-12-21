عمدة شيكاغو تطلب مساعدة القوات الفيدرالية للسيطرة على العنف المسلح بالمدينة

كتبت: نهال أبو السعود

طلبت عمدة شيكاغو لوري لايتفوت من المسؤولين الفيدراليين مساعدتها في الحد من عنف السلاح في المدينة واستهداف أسبابه الجذرية.

في خطاب ألقته الإثنين، حثت لايتفوت المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند على استخدام عملاء من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات للتصدي للأسلحة النارية غير القانونية المنتشرة في المدينة وحث المزيد من المدعين العامين على رفع قضايا جنائية ، وفقًا لصحيفة شيكاغو تريبيون.

قالت لايتفوت لمواطني شيكاغو: "الحفاظ على سلامتك هو أولويتي ليس من أولوياتي ، ولكن الأولوية الأولى والأولى .. أستيقظ كل صباح مع هذا باعتباره شاغلي الأول وأحث نفسي وجميع المعنيين على تصعيد وفعل المزيد وأفضل لأننا لا نستطيع الاستمرار في تحمل مستوى العنف الذي نشهده الآن."

كما طلبت العمدة من القضاة في مقاطعة كوك التوقف عن إطلاق سراح الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عنف، بما في ذلك القتل العمد، وحيازة الأسلحة المشددة، والجرائم الجنسية، وحيازة السلاح بشكل غير قانوني، والاختطاف بالمراقبة الكهربائية، حسبما أشارت الصحيفة.

ورد أن الحلول التي اقترحها عمدة شيكاغو، والتي لم تكن أي منها استراتيجيات جديدة ، قد تم انتقادها باعتبارها "رجعية" و "غير دستورية بشكل واضح".

وقال المدافع العام في مقاطعة كوك ، شارون ميتشل ، إن العمدة "شخّص الأسباب الجذرية الحقيقية للعنف ، وكانت الحلول هي صنع السياسات على أساس الخوف".

قال ميتشل: "اقتراح العمدة الرجعي يدعو إلى الحبس الاحتياطي لآلاف الأشخاص الذين لم تتم إدانتهم بأي شيء ولا يمكن تنفيذ الخطة إلا بتفجير سكان مقاطعة كوك في وسط جائحة".

يأتي خطاب لايتفوت في الوقت الذي أشارت فيه بيانات شرطة شيكاغو إلى أن 3411 عملية إطلاق نار حدثت في عام 2021 اعتبارًا من وقت سابق من هذا الشهر، بزيادة قدرها 9 بالمائة عن العام الماضي.