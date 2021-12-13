شيكاغو تسجل 4 جرائم قتل و25 حادث إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع

كتبت: نهال أبو السعود

سجلت شرطة شيكاغو 25 حادثة إطلاق نار وأربع جرائم قتل، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية وحدها، وفقا لما أدلى به مدير شرطة المدينة وآخرون اليوم الاثنين أمام لجنة فى مجلس الشيوخ بشأن العنف المسلح.

وبحسب فوكس نيوز، تم تسجيل الجرائم فى الفترة من الجمعة الساعة 6 مساءا حتى يوم الأحد الساعة 11:59 مساءً وشملت 27 ضحية لإطلاق النار بالإضافة لضحايا جرائم القتل الأربعة.

ترأس السناتور ديك دوربين، ديمقراطى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ فى شيكاغو يوم الاثنين والمخصصة "لمكافحة الاتجار بالبنادق والحد من العنف".

ومن بين الذين أدلوا بشهاداتهم مدير شرطة شيكاغو ديفيد براون، الذى قال إن أكثر من 700 شخص قتلوا حتى الآن هذا العام فى الولاية هذا العام، وقال براون إن شرطة شيكاغو لا تزال فى طريقها لاستعادة أكثر من 12 ألف بندقية هذا العام - وهو أكبر عدد تم استرداده فى تاريخ إدارة شرطة شيكاغو.

تضمنت الجلسة أيضًا شهادة من كريستين دى تينيو، الوكيل الخاص المسؤول عن قسم شيكاغو الميدانى ATF، والدكتورة ديبرا حورى، نائب المدير الرئيسى بالنيابة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، روزيانا أندير، المدير التنفيذى المؤسس لمختبر الجريمة بجامعة شيكاغو ومختبر التعليم، و إيمى سويرر، زميلة قانونية فى مؤسسة التراث.

ومن بين ضحايا جرائم القتل فى نهاية هذا الأسبوع رجل يبلغ من العمر 40 عامًا تم العثور عليه بالقرب من ممشى سكن بالحى الرابع أصيب بعدة أعيرة نارية فى الجسم وأعلن وفاته فى مكان الحادث ولم يتم اعتقال أى من المشتبه بهم بينما يواصل المسئولون التحقيق.